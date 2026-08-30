الجدران والسيارة والأشياء تختفي.. طلاء ياباني خارق يغيّر رؤية العالم

خبرني - أثار طلاء ياباني شديد السواد اهتماما واسعا بفضل قدرته المعلنة على امتصاص نحو 99.4% من الضوء الساقط على سطحه، في تأثير بصري يجعل الأجسام المطلية به تبدو وكأنها فقدت جزءا كبيرا من تفاصيلها وأبعادها.

الطلاء المعروف باسم Musou Black، يعتمد على خصائص عالية لامتصاص الضوء وتقليل الانعكاسات التي تساعد العين عادةً على إدراك انحناءات الأسطح وأحجامها وتفاصيلها.

تجربة على ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن X

من أبرز التجارب التي أظهرت تأثير الطلاء استخدامه على سيارة Mitsubishi Lancer Evolution X، حيث غُطي هيكل السيارة بالكامل تقريبا باللون الأسود شديد الامتصاص.

وبسبب انخفاض كمية الضوء المنعكس عن الهيكل، أصبحت بعض الخطوط والانحناءات التي تميز تصميم السيارة أقل وضوحا للعين، وعلى عكس السيارات السوداء التقليدية التي تكشف انعكاساتها تفاصيل الهيكل، بدت أجزاء واسعة من السيارة وكأنها كتلة سوداء متجانسة.

هذا التأثير دفع البعض إلى تشبيه السيارة بـ"ثقب أسود على عجلات"، رغم أن السيارة لم تفقد أيا من خصائصها أو أبعادها الفيزيائية، وإنما تغيرت طريقة إدراك تفاصيلها بصريا.

لماذا تبدو التفاصيل وكأنها تختفي؟

يعتمد إدراك الإنسان للأجسام ثلاثية الأبعاد بدرجة كبيرة على الضوء والظلال والانعكاسات والتباين بين الأسطح.

فعندما يصل الضوء إلى سطح السيارة، تنعكس نسبة منه إلى العين، وتساعد هذه الانعكاسات الدماغ على تحديد الحواف والانحناءات والاختلافات في العمق.

لكن عندما يمتص الطلاء معظم الضوء الساقط عليه، تقل هذه الإشارات البصرية بشكل كبير، ما يجعل بعض التفاصيل أقل وضوحا.

وبذلك لا تختفي الأشكال فعليا، وإنما تفقد العين جزءا من المعلومات التي تعتمد عليها لتحديدها وتمييزها.

تجربة أكثر تطرفا داخل غرفة كاملة

لم يتوقف تأثير Musou Black عند السيارات، إذ استخدم المهندس الكيميائي James J. Orgill الطلاء لتغطية أجزاء كبيرة من غرفة، بهدف اختبار تأثيره على إدراك المساحة والعمق.

وأدى تقليل الانعكاسات في الجدران والأسطح إلى صعوبة أكبر في تحديد حدود المكان وبعض العناصر الموجودة داخله، ما جعل الغرفة تبدو بصريا مختلفة عن شكلها الحقيقي.

حتى عند تشغيل مصدر ضوء داخل المكان، ظل تأثير السواد واضحا، لأن المشكلة لا تتعلق بغياب الضوء بالكامل، بل بكمية الضوء التي تصل إلى العين بعد انعكاسها عن الأسطح.

عندما يختفي الحد الفاصل بين الجسم والخلفية

يظهر التأثير بصورة أوضح عندما يكون جسم داكن أمام خلفية مطلية باللون الأسود شديد الامتصاص نفسه.

في هذه الحالة، يمكن أن تختفي بعض الحدود البصرية بين الجسم والخلفية، خصوصا عندما تكون الإضاءة والانعكاسات غير كافية لإظهار الحواف.

وهنا يبدو الجسم وكأنه يندمج مع محيطه أو يفقد جزءا من شكله، إلا أن هذا الأمر يبقى وهما بصريا ناتجا عن انخفاض التباين وفقدان الإشارات التي يعتمد عليها الجهاز البصري في إدراك العمق.

تقنية تتجاوز مجرد اللون الأسود

ويختلف Musou Black عن الطلاء الأسود التقليدي في أن تأثيره لا يعتمد فقط على درجة اللون، بل على قدرته العالية على امتصاص الضوء وتقليل الانعكاسات.

ولهذا السبب، أصبحت هذه المادة محط اهتمام في التطبيقات التي تتطلب تقليل الانعكاسات أو الحصول على أسطح شديدة السواد، إلى جانب استخدامها في التجارب الفنية والبصرية التي تستهدف تغيير طريقة إدراك الأجسام والفراغات.

يظل وصف السيارة بأنها "ثقب أسود على عجلات" هو تعبير عن التأثير البصري المذهل للطلاء، وليس وصفا لظاهرة فيزيائية حقيقية، فالسيارة والغرفة والأجسام الموجودة بداخلهما تظل كما هي، لكن العين تحصل على قدر أقل بكثير من المعلومات البصرية اللازمة لرؤية تفاصيلها.