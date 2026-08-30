برشلونة يتغنى بحمزة عبد الكريم قبل مواجهة رايو فاليكانو

خبرني - يستعد نادي برشلونة للقاء هام غدا الاثنين أمام نظيره رايو فاليكانو لحساب منافسات بطولة الدوري الإسباني للدرجة الأولى ضمن الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية.

ويستضيف برشلونة رايو فاليكانو غدا الإثنين على ملعب "كامب نو" في لقاء يسعى من خلاله البلوغرانا إلى تحقيق انتصار جديد في الدوري الإسباني عقب الفوز في الجولتين الأولى والثانية أمام إلتشي وأتلتيك بلباو.

وتوجه الأنظار من جديد إلى النجم الشاب حمزة عبد الكريم حيث يسعى الدولي المصري إلى تدوين مشاركته الأولى رفقة برشلونة بعدما بقى ابن الـ18 عاما بديلا أمام كلًا من إلتشي وأتلتيك بلباو ولم يشارك في أي دقيقة.

واحتفى حساب برشلونة الرسمي عبر منصة ''إكس'' بحمزة عبد الكريم بعدما نشر صورة للدولي المصري في تدريبات الفريق وكتب حساب برشلونة هذه الصورة:

''ولد ليسجل''.

وظهر حمزة عبد الكريم بشكل رائع مع برشلونة خلال فترة الإعداد وأحرز أربعة أهداف، ليستحق مكانه الحالي مع الفريق الأول "للبارسا".