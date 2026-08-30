طلبة كلية الآداب والعلوم في عمان العربية يزورون دار الضيافة للمسنين

خبرني - ضمن سلسلة المبادرات الخيرية التي تنتهجها جامعة عمان العربية، وتفعيلاً لدور الجامعة في الشراكة المجتمعية الهادفة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، نظمت كلية الآداب والعلوم في الجامعة زيارة تطوعية إلى جمعية الأسرة البيضاء- دار الضيافة للمسنين، بإشراف الدكتور قفطان الذنيبات عضو هيئة التدريس في الكلية، وبمشاركة عدد من طلبة الكلية.

وكان في استقبال الوفد الباشا عبلة الصهيبا المدير التنفيذي للجمعية، التي رحبت بطلبة جامعة عمان العربية، مشيدةً بدور الجامعات في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع، ورافقت الباشا الصهيبا الوفد في جولة شملت مختلف مرافق الدار، اطّلع خلالها الطلبة على مستوى الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية والغذائية المقدمة للمسنين، وآليات توفير احتياجاتهم اليومية، إلى جانب ما توفره الدار من بيئة آمنة وكريمة تراعي خصوصيتهم وتحافظ على كرامتهم، كما أتاحت الجولة للطلبة فرصة للتعرّف عن قرب على طبيعة الرعاية المقدمة للمسنين والجهود التي يبذلها العاملون في الدار لتوفير احتياجاتهم، بما يعزز وعيهم بأهمية التكافل الاجتماعي واحترام كبار السن، ويترجم مفهوم المسؤولية المجتمعية إلى ممارسة عملية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التراحم والتعاون.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن تقدير رئيس جامعة عمان العربية والهيئتين الأكاديمية والإدارية لإدارة الدار والعاملين فيها، مشيدًا بالجهود التي يبذلونها في رعاية المسنين وتوفير مختلف أوجه الرعاية والخدمات التي تلبي احتياجاتهم، ومؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز التواصل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدى طلبتها، بما يعزز دورهم في خدمة المجتمع والمساهمة في مسيرة التنمية.

وشهدت الزيارة تفاعلًا إنسانيًا لافتًا بين الطلبة والمسنين من خلال جلسات جمعتهم في أجواء اتسمت بالمحبة والدفء، وتبادلوا خلالها الأحاديث، بما جسّد أهمية التواصل بين الأجيال وأثره في تعزيز مشاعر التقدير والاهتمام لدى المسنين، وأعرب الطلبة عن سعادتهم بهذه الزيارة، وما أتاحت لهم من فرصة للتواصل المباشر مع نزلاء الدار والتعرف عن قرب إلى الخدمات المقدمة لهم، مشيدين بمستوى الرعاية الصحية والغذائية والنظافة والعناية التي تحظى بها مرافق الدار، وثمنت الباشا الصهيبا مبادرة وفد جامعة عمان العربية بتقديم وجبات طعام من إعداد منزلي أُعدّت خصيصًا للمسنين، حيث تولت الطالبة فادية بني حمدان إعدادها استنادًا إلى رغبات النزلاء بعد التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم بشأن الأطعمة التي يفضلونها، في مبادرة جسدت الاهتمام باحتياجاتهم وتفاصيلهم اليومية، وأسهمت في إدخال الفرح إلى نفوسهم ورسم البسمة على وجوههم.

وبهذا الصدد أعربت الباشا الصهيبا عن تقديرها لهذه المبادرة، مؤكدةً على أن الزيارات التي تجمع طلبة الجامعات بالمسنين تحمل قيمة إنسانية واجتماعية كبيرة، لما تتركه من أثر إيجابي في نفوسهم، ولما تسهم به في تعزيز روح التطوع والتكافل والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب.