الصحة :  لا تسمم غذائي في حدود جابر

خبرني - أوضحت وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء أنه لا توجد حالات تسمم غذائي مسجلة في منطقة حدود جابر، مؤكدة أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس المعطيات الطبية والرقابية المتوفرة.

وبينت الوزارة والمؤسسة أن 19 شخصاً راجعوا المستشفى بأعراض صحية مختلفة، ولم تظهر على غالبيتهم أي أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي باستثناء 4 حالات ظهرت عليها أعراض بسيطة، مشيرتين إلى أن هذه المعطيات لا تشير إلى وجود حالات تسمم غذائي.

وأكدت وزارة الصحة أن أي حالة يُشتبه بارتباطها بتسمم غذائي يتم التعامل معها وفق البروتوكول المعتمد، وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الحالة وأسبابها.