لماذا يفضل البعض التعلم من الفيديوهات القصيرة؟

خبرني - أصبح التعلم من الفيديوهات القصيرة من الأساليب المنتشرة بين كثير من الأشخاص، خاصة مع انتشار منصات المحتوى السريع على الإنترنت. فلم يعد الحصول على معلومة جديدة يحتاج دائمًا إلى مشاهدة محاضرة طويلة أو قراءة صفحات كثيرة، بل يمكن أحيانًا اكتساب فكرة أو مهارة خلال دقائق قليلة. ويرجع تفضيل البعض لهذا النوع من التعلم إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بسرعة الحياة، وطريقة تقديم المعلومات، وسهولة الوصول إلى المحتوى.

سرعة الوصول إلى المعلومة

• توفر الفيديوهات القصيرة المعلومات في وقت محدود، وهو ما يناسب الأشخاص الذين لا يملكون وقتًا طويلًا للتعلم.

• يمكن للمستخدم مشاهدة شرح سريع لمعلومة أو مهارة دون الحاجة إلى تخصيص ساعات للدراسة.

• تساعد هذه الطريقة على الوصول إلى النقطة الأساسية مباشرة، خاصة عندما يكون الموضوع بسيطًا أو محددًا.

• كما يمكن مشاهدة عدة فيديوهات في أوقات قصيرة خلال اليوم، مثل فترات الراحة أو أثناء الانتظار.

سهولة فهم المعلومات

• تعتمد الفيديوهات القصيرة غالبًا على تقديم المعلومة بطريقة مباشرة وبسيطة.

• استخدام الصور والحركة والصوت يساعد على توضيح بعض الأفكار التي قد تكون صعبة عند قراءتها فقط.

• يمكن للشرح المرئي أن يجعل المعلومات أكثر وضوحًا، خاصة في الموضوعات التي تحتاج إلى تطبيق عملي.

• كما يستطيع صانع المحتوى تقسيم الموضوع الكبير إلى مجموعة من المقاطع الصغيرة، مما يسهل استيعاب كل جزء على حدة.

مناسبة أنماط الحياة السريعة

• أصبحت الحياة اليومية أكثر ازدحامًا، ويبحث كثير من الأشخاص عن طرق تعليمية يمكن دمجها بسهولة داخل جدولهم اليومي.

• الفيديو القصير لا يحتاج إلى جلسة تعليمية طويلة، ويمكن مشاهدته في دقائق قليلة.

• هذا الأمر يجعله مناسبًا للطلاب والموظفين والأشخاص الذين يرغبون في التعلم إلى جانب التزاماتهم اليومية.

• لذلك أصبح التعلم السريع خيارًا عمليًا لدى بعض الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الالتزام بالمحتوى الطويل.

سهولة تكرار المشاهدة

• من أهم مميزات الفيديوهات القصيرة إمكانية إعادة مشاهدة المقطع أكثر من مرة بسهولة.

• إذا لم يفهم المتعلم نقطة معينة، يمكنه إيقاف الفيديو وإعادته حتى يستوعب المعلومة.

• تساعد هذه الطريقة على مراجعة المعلومات المهمة دون الحاجة إلى البحث عن الدرس كاملًا مرة أخرى.

• كما يمكن حفظ بعض المقاطع والعودة إليها عند الحاجة.

زيادة التركيز

• قد يجد بعض الأشخاص صعوبة في الحفاظ على التركيز أثناء مشاهدة محتوى تعليمي طويل.

• بينما تساعد المدة القصيرة على الحفاظ على الانتباه حتى نهاية المقطع.

• عندما يكون الفيديو مركزًا على فكرة واحدة، يكون من الأسهل متابعة الشرح وفهم الهدف منه.

• ومع ذلك، لا يعني ذلك أن الفيديو القصير مناسب لكل أنواع التعلم، فبعض الموضوعات تحتاج إلى شرح أكثر تفصيلًا.

تقديم المعلومات بطريقة جذابة

• تعتمد الكثير من الفيديوهات القصيرة على أساليب عرض سريعة ومباشرة لجذب انتباه المشاهد.

• قد يستخدم المحتوى الرسوم التوضيحية، والأمثلة، والعناوين المختصرة، والتطبيق العملي.

• هذه العناصر يمكن أن تجعل عملية التعلم أكثر تفاعلًا مقارنة ببعض طرق التعليم التقليدية.

• كما أن التنوع في طريقة تقديم المعلومات يساعد بعض المتعلمين على التخلص من الشعور بالملل.

التعلم في أي وقت ومكان

• لا يحتاج التعلم من الفيديوهات القصيرة إلى مكان محدد أو وقت ثابت.

• يمكن مشاهدة المحتوى من الهاتف أو الكمبيوتر في المنزل أو أثناء فترات الراحة.

• هذه المرونة تمنح المتعلم فرصة لاختيار الوقت المناسب له بدلًا من الالتزام بموعد محدد.

• كما تساعد الأشخاص الذين يفضلون التعلم بشكل مستقل على تنظيم وقتهم وفقًا لظروفهم.

تنوع الموضوعات التعليمية

• تتوفر الفيديوهات القصيرة في مجالات كثيرة، مثل اللغات، والبرمجة، والتسويق، والطبخ، والمهارات الشخصية، والعلوم.

• يستطيع الشخص البحث عن موضوع محدد والعثور على مجموعة كبيرة من الشروحات المختصرة.

• هذا التنوع يسمح للمتعلم بتجربة مجالات مختلفة واكتشاف موضوعات جديدة.

• كما يمكن أن تكون الفيديوهات القصيرة نقطة بداية جيدة قبل الانتقال إلى مصادر تعليمية أكثر تفصيلًا.

تشجيع التعلم المستمر

• قد يساعد المحتوى القصير على تحويل التعلم إلى عادة يومية.

• فعندما يعرف الشخص أنه يستطيع اكتساب معلومة جديدة خلال دقائق، قد يكون أكثر استعدادًا لتخصيص جزء من يومه للتعلم.

• يمكن استغلال هذه الدقائق في تعلم كلمة جديدة، أو مفهوم، أو معلومة، أو خطوة عملية.

• ومع مرور الوقت، يمكن أن تتراكم هذه المعلومات وتساهم في تطوير المعرفة والمهارات.

دور الفيديوهات القصيرة في تعلم المهارات العملية

• تكون الفيديوهات القصيرة مفيدة بشكل خاص عند تعلم بعض المهارات التي تعتمد على المشاهدة والتطبيق.

• يمكن مثلًا مشاهدة طريقة استخدام برنامج معين أو تنفيذ خطوة في الطبخ أو إصلاح مشكلة بسيطة.

• يساعد العرض المرئي المتعلم على رؤية الخطوات بدلًا من الاعتماد على الوصف المكتوب فقط.

• لكن المهارات المعقدة قد تحتاج إلى دروس أطول وتدريب عملي متكرر حتى يتم إتقانها.

هل الفيديوهات القصيرة أفضل من المحتوى الطويل؟

• لا يمكن اعتبار الفيديوهات القصيرة أفضل دائمًا، لأن ذلك يعتمد على طبيعة الموضوع وهدف المتعلم.

• المعلومات البسيطة يمكن تقديمها بكفاءة خلال دقائق قليلة.

• أما الموضوعات المتخصصة والمعقدة فتحتاج غالبًا إلى شرح متدرج وأمثلة وتفاصيل أكثر.

• لذلك يمكن استخدام الفيديوهات القصيرة للحصول على فكرة أولية أو مراجعة معلومة، ثم الاعتماد على الدورات والكتب والمصادر المتخصصة للتعمق.

بعض سلبيات التعلم من الفيديوهات القصيرة

• قد يؤدي الاختصار الشديد إلى حذف تفاصيل مهمة من الموضوع.

• أحيانًا يتم تبسيط المعلومات بدرجة تجعلها غير دقيقة أو غير كافية لفهم الموضوع بالكامل.

• قد يعتاد المتعلم على الحصول على المعلومات بسرعة، مما يجعل بعض الأشخاص أقل صبرًا تجاه المحتوى الطويل.

• كما أن انتشار المحتوى القصير لا يعني أن كل ما يتم تقديمه موثوق أو صحيح، لذلك يجب التأكد من مصدر المعلومات.

كيف يستفيد المتعلم من الفيديوهات القصيرة بشكل أفضل؟

• اختيار المحتوى من مصادر موثوقة ومتخصصة.

• عدم الاكتفاء بمقطع واحد عند دراسة موضوع مهم أو معقد.

• تدوين المعلومات الأساسية التي يتم تعلمها بدلًا من الاكتفاء بالمشاهدة.

• تطبيق المهارة التي تم شرحها عمليًا لتثبيت المعرفة.

• استخدام الفيديوهات القصيرة كمكمل للمصادر التعليمية الأخرى وليس بديلًا عنها في جميع الحالات.

• تنظيم وقت المشاهدة حتى لا يتحول التعلم إلى تصفح عشوائي للمحتوى.