(مجلس التربية) يقرر التنسيب بتعيين مجالس أمناء الجامعات

خبرني - قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، في جلسته الأولى اليوم الأحد، برئاسة وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية وأعضائها والموافقة على تعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة والكليات الجامعية الخاصة وأعضائها، وفقا لأحكام قانون الجامعات الأردنية النافذ.

ورحب الوزير محافظة في مستهل الاجتماع بالحضور، موضحا قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الذي يضم في عضويته وزير العمل الدكتور نضال القطامين ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ورئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم الدكتور محي الدين توق ورئيس مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة وأمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لشؤون المدارس الدكتور نواف العجارمة وأمين عام الوزارة لشؤون التعليم سحر شخاترة وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الدكتور صالح الخلايله ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، إضافة إلى 5 من ذوي الخبرة والاختصاص وهم: الدكتور صلاح المواجدة والدكتور شتيوي العبدالله، والدكتور أنيس المنصور والدكتورة عروبة الموسى وديانا قموه.

وعرض الوزير محافظة أبرز مهام المجلس الواردة في المادة (10) من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026، مؤكدا دوره في وضع السياسات العامة للقطاع من خلال اعتماد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتطويره والبرامج اللازمة لتنفيذها.

وشهدت الجلسة تعيين وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة نائبا لرئيس المجلس، إلى جانب تشكيل اللجان الدائمة، استنادا لأحكام المادة (9) البندين (ب، و) من القانون ذاته.