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بعد السوبر هاتريك .. كم يحتاج ميسي للوصول إلى 1000 هدف؟

  • 30 أغسطس 2026
  • 12:48
بعد السوبر هاتريك كم يحتاج ميسي للوصول إلى 1000 هدف

خبرني  - يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي مطاردته للإنجاز التاريخي المتمثل في الوصول إلى 1000 هدف خلال مسيرته الكروية بعدما سجل سوبر هاتريك في شباك مونتريال.

وقدم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عرضا تهديفيا مميزا بعدما أحرز 4 أهداف ليقود إنتر ميامي لتحقيق فوز كبير على مونتريال بنتيجة 7-1 ويواصل كتابة التاريخ بقميص الفريق الأمريكي.

ورفع ميسي رصيده إلى 927 هدفا خلال مسيرته مع مختلف الأندية ومنتخب الأرجنتين ليصبح على بعد 73 هدفا فقط من الوصول إلى حاجز الألف هدف في إنجاز تاريخي يسعى النجم الأرجنتيني لتحقيقه قبل إسدال الستار على مسيرته الكروية.

كما اقترب قائد إنتر ميامي من دخول نادي المائة هدف مع الفريق الأمريكي بعدما رفع رصيده إلى 98 هدفا منذ انضمامه إلى صفوف النادي في يوليو 2023 ليصبح على بعد هدفين فقط من تسجيل 100 هدف بقميص إنتر ميامي.

ويواصل ميسي تألقه اللافت على المستوى التهديفي رغم تقدمه في العمر مؤكدا قدرته على الحفاظ على مستواه الاستثنائي ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية، في واحدة من أبرز المراحل الأخيرة في مسيرته الحافلة بالإنجازات.

 

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