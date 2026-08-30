ميسي سجل سوبر هاتريك وصنع هدفا .. إنتر ميامي يكتسح مونتريال بسباعية بالدوري الأمريكي - فيديو

نجح فريق إنتر ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فى تحقيق فوز كبير على مونتريال بنتيجة 7-1 فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الأمريكي.

وسجل البرازيلي كاسيميرو أول أهداف إنتر ميامي في الدقيقة 20 وتمكن فابيان هيربرز من إدراك التعادل لمونتريال في الدقيقة 37.

وقبل نهاية الشوط الأول أعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التقدم لإنتر ميامي بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 40 قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وصنع ميسي الهدف الرابع لزميله لويس سواريز في الدقيقة 80 قبل أن يسجل بنفسه الهدف الخامس في الدقيقة 83.

وأضاف ألكسندر شو الهدف السادس لإنتر ميامي في الدقيقة 89 فيما اختتم ميسي مهرجان الأهداف بإحراز الهدف السابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليكمل "سوبر هاتريك" ويقود فريقه للفوز على مونتريال.

وبهذه النتيجة رفع رصيد إنتر ميامي إلى 42 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب القسم الشرقي بمسابقة الدوري الأمريكي بينما توقف رصيد نادي مونتريال عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويواصل ميسي تقديم مستويات تهديفية مميزة رغم تقدمه في العمر ليؤكد قدرته على المنافسة وتحطيم الأرقام القياسية حتى المراحل الأخيرة من مسيرته