سياسية أمريكية متزوجة تفضح نفسها لتحبط ابتزاز خصومها لها

خبرني - نشرت سياسية أمريكية متزوجة فيديو تقبيلها عمدة محليا بحرارة لتفويت الفرصة على خصومها السياسيين، الذين هددوا بتسريب الفيديو ما لم تنسحب من حملتها الانتخابية.

وأقدمت إيلي هوفنبرغ، كاتبة بلدة ليونز البالغة من العمر 51 عاما، والمرشحة الديمقراطية لمنصب مفوضة مقاطعة كوك، على نشر المقطع المسرب "مراعاة للشفافية" بعدما ادعت أن خصومها حاولوا استخدامه لإجبارها على الخروج من السباق الانتخابي.

ويصور مقطع المراقبة هوفنبرغ وعمدة بريدجفيو ستيفن لانديك (70 عاما)، وهو عضو سابق في مجلس شيوخ الولاية وقائد ديمقراطي مخضرم، داخل مكتب كاتبة بلدة ليونز المغلق في بلدة كانتري سايد، وذلك قبل الساعة 6:45 مساءً من يوم 13 يوليو.

وتظهر هوفنبرغ وهي تميل إلى الوراء أثناء القبلة ثم تبتسم بعدها، قبل أن يواصل الاثنان حديثهما ويخرجا من إطار الكاميرا. غير أن هوفنبرغ أصرت على عدم وجود أي عاطفة خلال القبلة التي التقطتها الكاميرا.

وادعت هوفنبرغ أن القبلة كانت "لحظة مرحة ودية وغير رومانسية بين زملاء"، وأنها أخبرت لانديك فور حدوثها بأن هذه البادرة "غير لائقة وغير مهنية"، وفقا لما نقلته "باتش". ثم اعتذر لانديك، على حد قولها.

ووجهت هوفنبرغ، المتزوجة من المحامي جيف هوفنبرغ، غضبها نحو منافسيها السياسيين، مدعية أنهم حاولوا استغلال الفيديو في مؤامرة ابتزاز.

وصرحت لصحيفة "ديلي ميل": "حاول خصومي السياسيون ابتزازي عبر هذا الفيديو، قائلين إنهم سيسحبون تهديداتهم بنشره إذا أنهيت حملتي، وأنا على يقين أن مجتمعنا سيجد هذا النوع من السياسات القديمة القائمة على المضايقة مثيرا للاشمئزاز، ولن أستسلم للتنمر".

واتهمت هوفنبرغ الجمهورية ليز غورمان، التي قدمت طلبات بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على الفيديو في 3 أغسطس، بأنها الجانية وراء تسريب الفيديو، كما قالت إن كريس غيتي، المشرف على بلدة ليونز والديمقراطي الذي يطلق حملة مستقلة للكونغرس، كان جزءا من خطة للوصول إلى المقطع لأغراض تضر بها، وفقا لتقارير إعلامية.

بدورها، نفت غورمان محاولتها ابتزاز هوفنبرغ، مؤكدة أنها لم تتصل بها ولم تطلب أي شيء مقابل حجب الفيديو. وأكدت هوفنبرغ أن الفيديو لن يؤثر على حملتها، مضيفة: "سأظل مركزة على حملتي لتقديم قيادة قوية لهذا المجتمع، وأتطلع إلى مواصلة هذا العمل".