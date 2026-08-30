استبعاد طالبة سورية من قائمة الأوائل في اليمن يثير الجدل

خبرني - تصدر استبعاد الطالبة السورية في اليمن رؤى محمود شيخ محمد من قائمة أوائل الثانوية العامة مواقع التواصل، حيث تم إقصاؤها رغم حصولها على 99.25% وتصدرها على مستوى محافظة المهرة.

واشتعل النقاش وطال الانتقاد بشأن الأسس القانونية التي استندت إليها وزارة التربية والتعليم في القرار فيما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الوزارة لتوضيح ما جرى.

وتضامن ناشطون وإعلاميون وأكاديميون يمنيون مع الطالبة، معتبرين أن التفوق الدراسي يجب أن يقاس بالتحصيل العلمي لا بالجنسية.

وطالب هؤلاء بمراجعة القرار وإنصاف الطالبة، فيما وصل غضب بعض الناشطين إلى المطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم، محملين الوزارة مسؤولية ما وصفوه بـ"الإضرار بصورة العدالة التعليمية" وتقويض مبدأ تكافؤ الفرص.

البرلمان يتدخل

ومع التفاعل الكبير واحتدام النقاش حول الظلم الذي تعرضت له الطالبة السورية دخل البرلمان على الخط وقام محسن علي باصرة نائب رئيس مجلس النواب بتوجيه مذكرة رسمية إلى وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي طالب فيها بتوضيح المبررات القانونية والتربوية التي أدت إلى استبعاد الطالبة من قائمة الأوائل رغم تفوقها الدراسي وفق ما تداولته وسائل إعلام يمنية.

وأكد باصرة في مذكرته أن استبعاد الطالبة بسبب جنسيتها وفق ما تم تداوله يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص واستحقاقات التكريم، داعيا إلى إنصاف الطالبة وتكريمها أسوة ببقية المتفوقين تقديرا لجهودها وإنجازها العلمي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 وأدرجت 16 طالبا ضمن قائمة أوائل القسم العلمي، بمعدلات تراوحت بين 99.88% و97.5% في حين لم يدرج اسم رؤى، رغم حصولها على معدل 99.25% الذي يؤهلها، وفق متابعين لتكون ضمن قائمة الأوائل.

وفتح غياب التعليق الرسمي من الوزارة الباب أمام الناشطين والمنصات اليمنية لمحاولة تفسير ما جرى عبر القول بأن الوزارة ربما تستند إلى لوائح أو ترتيبات خاصة بالطلاب الوافدين غير أن هذه التفسيرات بقيت في سياق الإجتهاد ولم تنه حالة السخط والجدل حول الموضوع في حين نقل ناشطون أيضا تصريحات منسوبة لوزير التعليم منها أنه "لا يقبل الظلم ولم يمارس أي عنصرية، ولم يحذف اسم الطالبة".

الرئيس يوجه

وعلى ضوء ما حصل وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وزارة التربية والتعليم بالنظر في التظلمات المتعلقة بنتائج اختبارات الثانوية العامة والتحقق من أي قصور محتمل في عمليات التصحيح أو الرصد أو إعلان النتائج، دون أن يأتي في حديثه على ذكر الحادثة بعينها.

كما شدد العليمي خلال اتصال هاتفي بوزير التربية على أهمية تكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم الأولوية في برامج الابتعاث والمنح الدراسية، في إطار دعم الكفاءات الوطنية واحتياجات مرحلة التعافي وإعادة البناء.

وتزامن ذلك مع استمرار المطالبات الشعبية والبرلمانية بمراجعة قضية الطالبة السورية، التي تقيم رفقة أسرتها في محافظة المهرة ودرست في مدارسها منذ المرحلة الابتدائية.

كما ظهرت الطالبة رؤى محمود شيخ محمد في مقابلة مصورة تم تداولها على منصات التواصل اليمنية ولم تخف خلالها شعورها بالحزن بعد استبعادها من قائمة الأوائل، لكنها شددت على أن "التفوق لا جنسية له" مشيرة إلى أن القرار لن يؤثر على خططها المستقبلية حيث أنها لا تزال تتمسك بطموحها في دراسة الطب البشري ومواصلة تفوقها الأمر الذي لاقى إشادة واسعة من المتابعين للقضية.

جامعة خاصة تعرض منحة

وفيما كانت قضية الطالبة رؤى تتفاعل في الأوساط الشعبية والبرلمانية أعلنت صفحة على فيسبوك منسوبة لجامعة خاصة في عدن جنوبي اليمن منح الطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد منحة دراسية كاملة لدراسة الطب البشري تقديرا لتفوقها العلمي واحتفاء بإنجازها الأكاديمي.

ووضعت الجامعة المبادرة في إطار دعم المتميزين وتعزيز أواصر الأخوة العربية، مؤكدة التزامها برعاية الطلبة المتفوقين وتوفير الفرص الأكاديمية التي تمكّنهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم.