رسالة من خامنئي يؤكد فيها اقتراب انتصار الإسلام

خبرني - أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ظهور أفق الانتصار النهائي للحق على الباطل، وأن الإسلام وأتباعه بلغوا مفترق طرق مصيريا وحاسما بعد مراحل صعبة وحافلة بالاضطرابات.

نشر المرشد خامنئي عبر منصة "إكس" رسالة تناول فيها مجمل الأوضاع الإسلامية والراهنة، وأكد فيها أنه يجب على جميع المسلمين في شتى المجتمعات الإسلامية أن يجعلوا المبدأ القرآني "أشداء على الكفار رحماء بينهم" في صميم فكرهم وقولهم وعملهم، مشددا على أن بهذا المنهج وحده تتحقق الوحدة والتضامن الإسلامي.

وأشار المرشد الأعلى في منشوراته إلى أن "الوقت الحالي بات فيه أفق الانتصار النهائي للحق على الباطل، ولدين الإسلام على الكفر، أقرب إلى التحقق منه في أي حقبة أخرى"، معتبرا أن الشرط الأول لتحقيق ذلك هو "وحدة المسلمين".

وأوضح في منشوراته أن الإسلام وأتباعه بلغوا الآن مفترق طرق مصيري وحاسم، بعد اجتياز مراحل صعبة وحافلة بالاضطرابات، وقطع أشواك من تقلبات وتغيرات منذ فجر الإسلام المبكر حتى العصر الحاضر، لافتا إلى أن "المسلمين بات بوسعهم اليوم أن يضطلعوا بدور فاعل ومصيري بامتياز".

وحذر في منشوراته من عواقب التخلي عن هذه مبادئ النبي محمد والإسلام، مؤكدا أنه متى ما فُصل أي جانب من هذين الجانبين للرسالة السماوية عن سلوك المسلمين، فإنهم سيُحرمون بدورهم من مقام العزة الذي نالوه بحق في مدينة الإسلام، وهي قاعدة لا تقبل المساس. على حد تعبير المرشد الأعلى في إيران.