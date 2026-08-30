الاردن .. تحذيرات من السيول والصواعق

خبرني - تتأثر المملكة، يوم الأحد، بأحوال جوية غير مستقرة بشكل استثنائي بالنسبة لهذا الوقت من العام، مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها المعتادة بنحو 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس خلال ساعات الفجر والصباح مائلاً للبرودة، مع تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، وهطول زخات من الأمطار على أجزاء من شمال ووسط المملكة، تكون رعدية أحياناً، مع احتمال امتداد الهطولات إلى أجزاء من الجنوب والشرق.

وتكون الأمطار أكثر غزارة في شمال المملكة، وقد تترافق مؤقتاً مع العواصف الرعدية وتساقط زخات من البَرَد، فيما تستمر فرص هطول زخات متفرقة خلال بقية النهار، خاصة في المناطق الشمالية.

وتتحول الأجواء تدريجياً خلال ساعات النهار إلى أقرب للخريفية منها للصيفية، وتكون غائمة جزئياً مع استمرار ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، فيما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيفة الموج بارتفاع يتراوح بين 5 و10 سم، فيما تبلغ درجة حرارة سطح مياه البحر نحو 29 درجة مئوية.

وحذرت الجهات المختصة من ارتفاع مخاطر جريان الأودية والشعاب وتشكل التجمعات المائية، خاصة في شمال المملكة، إضافة إلى خطر العواصف الرعدية والصواعق، واحتمالية حدوث انزلاقات على الطرقات عند هطول الأمطار.

ويميل الطقس لاحقاً إلى الاستقرار، وتكون الأجواء لطيفة في مختلف المناطق، وتميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع ظهور بعض السحب المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.