البنك العربي داعم استراتيجي لمركز الشباب العربي - الأردن

خبرني - قدم البنك العربي دعمه لمركز الشباب العربي - الأردن، الذي افتُتح مؤخراً في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة ولي العهد ومركز الشباب العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون أول مقر للمركز خارج الإمارات، وليشكل إضافة نوعية لمنظومة تمكين الشباب في الأردن ومنصة متكاملة تتيح لهم فرصاً أوسع للتعلم وتطوير المهارات والابتكار والتواصل والاستفادة من الخبرات والبرامج على المستويين المحلي والإقليمي.

وشهد حفل افتتاح المركز حضوراً رفيع المستوى ضمّ عدداً من الوزراء والمسؤولين من الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نخبة من الشباب الأردنيين والعرب وممثلين عن البنك العربي.

ويعكس تأسيس المركز في الأردن امتداداً لمكانته كبيئة حاضنة للطاقات الشبابية، وداعمة لتطوير قدراتها، حيث يمثّل المركز الكائن في حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين في عمّان، والمستوحى من نموذج مركز الشباب العربي في دولة الإمارات، حاضنة إقليمية لأفكار ومبادرات الشباب ومنصة انطلاق تغذي شغفهم في الإبداع والابتكار والريادة، من خلال نموذج عمل غير تقليدي يعزز ثقافة المشاركة والمسؤولية لدى الشباب ويمكّنهم من قيادة التغيير وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر حقيقي.

ويأتي دعم البنك العربي للمركز انسجاماً مع استراتيجية البنك في المسؤولية المجتمعية، وتأكيداً على التزامه بدعم الشباب وتمكينهم وصقل قدراتهم في مجالات الابتكار والإبداع وريادة الأعمال كركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر ابتكاراً واستدامة. ويعزز البنك العربي من خلال هذا الدعم تعاونه المستمر مع مؤسسة ولي العهد ليكون الجهة الحصرية المعتمدة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية للمركز في الأردن، حيث يواصل البنك في هذا السياق مساهماته في رفد الجهود الرامية إلى تعزيز إمكانات الشباب ومهاراتهم في المجالات المالية والرقمية وريادة الأعمال بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي للاستثمار في الشباب ودعم الريادة وتعزيز المهارات المستقبلية بما يسهم في توسيع الفرص الاقتصادية أمامهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية.

ويتضمن دعم البنك العربي للمركز، إلى جانب الدعم المادي، تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمبادرات التي تدعم رسالة المركز وأهدافه في تمكين الشباب من القيادة والابتكار والتعاون وتفعيل مجتمعاتهم، ويشمل ذلك توفير خدمات مصرفية ومالية متنوعة مصمّمة لتلبية احتياجات مختلف الشرائح داخل المركز، وتقديم حلول دفع مبتكرة لأصحاب الأعمال الحرة، وبناء قدرات الشباب ومهاراتهم المالية من خلال ورش عمل وجلسات تدريبية متخصصة، وتعريفهم بأحدث التقنيات في القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب إتاحة الوصول إلى شبكة البنك الإقليمية والدولية لفتح آفاق تعاون وفرص أوسع أمام الشباب الأردني، وتنظيم أنشطة ميدانية وحملات ترويجية من بينها حملات برنامج "شباب" لتعزيز التفاعل المجتمعي، إلى جانب تركيب أجهزة صراف آلي وتفاعلية في المركز لتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية.

وخلال فعاليات الافتتاح، قدّم البنك العربي مجموعة من الجلسات المتخصصة صُمّمت لشرائح متنوعة من الشباب تناولت تعزيز الثقافة المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثرها في القطاع المالي والمصرفي، بالإضافة إلى جلسات إرشاد فردية قدّمها مختصون من موظفي المجموعة بهدف دعم رواد الأعمال الشباب. كما خصّص البنك منطقة تفاعلية للتواصل مع الشباب المشاركين.

يشار إلى أن افتتاح مركز الشباب العربي - الأردن يتزامن مع مرور 10 سنوات على انطلاق مؤسسة ولي العهد، والتي تجسد رؤية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وليّ العهد، ومسيرة عملها مع الشباب والأثر الملموس الناتج عن مبادراتها وبرامجها، حيث ستقود مؤسسة ولي العهد إدارة المركز محلياً وفق الأولويات الوطنية واحتياجات الشباب، فيما يدعمه مركز الشباب العربي في الإمارات بخبراته وبرامجه وشبكاته الإقليمية، بما يعزز فرص الشباب في مجالات القيادة والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا والمهارات المستقبلية.