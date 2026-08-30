جمعية وطنا تختتم تدريباً حول مناهضة العنف ضد المرأة في الحياة السياسية

خبرني - اختتمت جمعية وطنا للمشاركة السياسية، فعاليات البرنامج التدريبي حول “مناهضة العنف ضد المرأة في السياسة”، وذلك ضمن مشروع “مسار البيئة الآمنة والتثقيف السياسي: التمكين والحماية لمشاركة فاعلة”، وبدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال مشروع “تمكين” لدعم المشاريع السياسية.

وجاء التدريب، الذي استهدف محافظات (عمّان، المفرق، وإربد)، بهدف تعزيز معارف ومهارات النساء والفتيات الراغبات في الانخراط في العمل السياسي والحزبي والانتخابي، وتمكينهن من المشاركة في الحياة العامة بصورة أكثر أماناً وفاعلية، إلى جانب رفع وعيهن بأشكال العنف التي قد تواجهها المرأة في المجال السياسي، وسبل الوقاية منها والتعامل معها.

وتناول التدريب مجموعة من المحاور المرتبطة بالمشاركة السياسية الآمنة، من أبرزها مفهوم العنف السياسي ضد المرأة وأشكاله وأسبابه وآثاره، والحقوق والضمانات التي توفرها التشريعات الأردنية، والتمييز بين النقد السياسي المشروع والإساءة، إضافة إلى الأمن الرقمي وحماية البيانات وآليات توثيق الانتهاكات الإلكترونية.

كما تناول البرنامج مفاهيم الاقتصاد السياسي وقراءة البيانات والموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي، والدعم النفسي والاجتماعي والصمود في مواجهة الضغوط والاحتراق النفسي، إلى جانب تنفيذ تطبيقات عملية ومحاكاة لسيناريوهات واقعية يمكن أن تواجه النساء خلال مشاركتهن في العمل السياسي والانتخابي.

واعتمد التدريب على منهجية تفاعلية جمعت بين المعرفة النظرية والتمارين العملية ودراسات الحالة والنقاشات الجماعية والمحاكاة، بما أسهم في توفير مساحة آمنة للمشاركات لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز قدرتهن على التعامل مع التحديات والمخاطر المرتبطة بالمشاركة السياسية.