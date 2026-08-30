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  • شركة مصفاة البترول الأردنية تشارك في التمرين السيبراني الوطني 2026

شركة مصفاة البترول الأردنية تشارك في التمرين السيبراني الوطني 2026

  • 30 أغسطس 2026
  • 12:15
شركة مصفاة البترول الأردنية تشارك في التمرين السيبراني الوطني 2026

خبرني  - في إطار حرص شركة مصفاة البترول الأردنية على تعزيز جاهزيتها في مجال الأمن السيبراني ورفع مستوى حماية أنظمتها وخدماتها الرقمية، شاركت الشركة في التمرين السيبراني الوطني لعام 2026 الذي نظمه المركز الوطني للأمن السيبراني بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات الحيوية.
وهدفت المشاركة إلى اختبار جاهزية الفرق الفنية والإدارية للتعامل مع الحوادث والتهديدات السيبرانية المحتملة، وتعزيز قدرات الاستجابة وإدارة الأزمات، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية أثناء التعامل مع الحوادث الأمنية.
وتضمنت فعاليات التمرين مجموعة من السيناريوهات العملية التي تحاكي هجمات سيبرانية متقدمة، حيث شارك ممثلو الشركة في تطبيق إجراءات الكشف والاستجابة والتعافي وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية المعتمدة في مجال الأمن السيبراني.
وأكدت الشركة أن مشاركتها في هذا التمرين تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني وحماية أصولها الرقمية وأنظمتها التشغيلية، بما ينسجم مع متطلبات المركز الوطني للأمن السيبراني وأفضل الممارسات العالمية، ويسهم في ضمان استمرارية الأعمال ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة للوصول الى فضاء سيبراني آمن وموثوق.
وتواصل شركة مصفاة البترول الأردنية تنفيذ برامجها ومبادراتها الرامية إلى تطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني، بما يدعم مسيرتها في التحول الرقمي ويحافظ على موثوقية خدماتها وكفاءة عملياتها التشغيلية.

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