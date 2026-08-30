القطامين: إطلاق حزمة إلكترونية جديدة لخدمات العمالة غير الأردنية خلال شهرين

خبرني - أعلن وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، الأحد، عن قرب إطلاق الحزمة الأولى من الأنظمة الإلكترونية المحدثة ضمن مشروع تحديث أنظمة وأتمتة خدمات وزارة العمل بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق الحزمة الأولى خلال الشهرين المقبلين الخاصة بخدمات العمالة غير الأردنية، وسيتم إطلاق باقي حزم الأتمتة وتحديث الأنظمة لاحقا للمرحلة الأولى والإعلان عن كل مرحلة في وقتها وفور إنجازها ومن ضمنها تحديث أنظمة وأتمتة خدمات العاملين في المنازل.

وبين القطامين أن التوسع في أتمتة خدمات الوزارة وأنظمتها الإلكترونية سيكون أيضا من خلال تطبيق "سند" بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة وتسريع إنجاز معاملاتهم وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، إضافة إلى مراعاة الأمن السيبراني لحماية البيانات، انسجاما مع توجهات الحكومة في أتمتة الخدمات الحكومية وحماية بياناتها.