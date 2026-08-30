استغاثة إلى التعليم العالي والمجلس الطبي والسفارة الأردنية في مصر

نحن طلبة كلية طب الأسنان في جامعة الزقازيق من السنة الأولى وحتى السنة الخامسة، نتقدم إلى سعادتكم بهذا الخطاب راجين منكم النظر في موضوع سنة الامتياز التي الزم الطلاب بتطبيق 6 اشهر اجباريات في نفس الجامعه... لما له من أثر مباشر على مستقبلنا الأكاديمي والمهني.



‎أولًا: التأخير الزمني الكبير الناتج عن نظام الامتياز الحالي



تخرج طلبة طب الأسنان في جامعتنا في منتصف شهرحزيران/يونيو 2026، في حين أن برنامج الامتياز في مصر لايبدأ إلا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، مما يؤدي الى فترة انتظار إجبارية تقارب خمسة أشهر قبل بدء التدريب الفعلي.

ونحن حالياً ننتظر لبدء الامتياز بجامعتنا ولا نعلم هل يتم معادلة فترة امتيازنا بالجامعة عند العوده للاردن ام لا ، حيث انه اذا لم يتم معادلة الفتره فإنه يعود علينا بالتاخير سنة كاملة عن الدفع التي تخرجت برفقتنا من الجامعات الاخرى .



إضافة إلى ذلك، فإن إلزام الطلبة بقضاء ستة أشهر امتياز داخل الجامعة يتسبب في تأخير استلام شهادة التخرج والحفل الرسمي حتى نهاية سنة الامتياز في نوفمبر 2027، رغم انتهاء الدراسة الأكاديمية في يونيو 2026.

وبذلك يمتد التأخير الأكاديمي والزمني إلى ما يقارب عامًا إلى عام ونصف دون وجود مبرر أكاديمي واضح.



‎ثانيًا: عدم مساواة طلبة كليتنا مع طلبة الجامعات الأخرى



أغلب كليات طب الأسنان في مصر لا تشترط امتيازًا داخليًا إلزاميًا على الطلبة الأردنيين، وتتيح لهم اختيار مكان الامتياز داخل مصر أو خارجها.

كما أن الجامعات العربية والعالمية تطبق أنظمة مرنة تتيح للطلبة الأردنيين استكمال امتيازهم في الأردن أو أي بلد آخر دون قيود.



‎وجود هذا النظام الإلزامي في جامعتنا فقط يمثل حالة استثنائيةلا تتماشى مع البروتوكولات الاكاديمية.





ثالثًا: المفارقة داخل نفس الجامعة – اختلاف المعاملة بين طب الأسنان وطب البشري



‎يتاح لطلبة كلية الطب البشري في جامعة الزقازيق قضاء سنةالامتياز في أي مكان خارج الجامعة، بما في ذلك الأردن، دونفرض امتياز داخلي.

في المقابل، يُلزم طلبة طب الأسنان بامتياز داخلي لمدة ٦ أشهرعلى الأقل، رغم تشابه طبيعة الامتياز في الكليتين من حيث التدريب السريري.



هذا التباين داخل نفس الجامعة يضع طلبة طب الأسنان في موقف غير عادل مقارنة بزملائهم.



‎رابعًا: الأعباء المالية المترتبة على الامتياز داخل مصر



النظام الحالي يفرض على الطالب التزامًا ماليًا مرتفعًا خلال فترة الامتياز داخل الجامعة، يشمل رسوم التدريب، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الأدوات اللازمة للتطبيق العملي، فضلًا عن نفقات السكن والغربة والمواصلات والسفر.



في المقابل، تكون تكلفة الامتياز داخل الأردن أقل بكثير، حيث تتوافر الأدوات في أماكن التدريب، ولا يتحمل الطالب أعباء السفر أو الإقامة.



هذه الفروق تجعل الامتياز داخل مصر عبئًا ماليًا كبيرًا على كافة الطلبة دون استثناء.

طلبنا إلى سعادتكم

السماح للطلبة الأردنيين في كلية طب الأسنان – جامعة الزقازيق بقضاء سنة الامتياز في المكان الذي يختارونه داخل الأردن أوخارجه، أسوةً بالجامعات المصرية والعربية الأخرى، وأسوةً بطلبة كلية الطب البشري في الجامعة ذاتها.



‎هذا الإجراء سيمنع التأخير الزمني غير المبرر، ويخفف الأعباءالمالية، ويحقق العدالة بين الطلبة.



نشكر سعادتكم على جهودكم ودعمكم المستمر لأبنائكم الطلبة،ونأمل منكم التكرم بالنظر في هذا الموضوع الذي يمس مستقبل مئات الطلبة الأردنيين.



‎وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



‎أبناؤكم طلبة كلية طب الأسنان – جامعة الزقازيق

من السنة الأولى حتى السنة الخامسة