في مقابلة مُتلفزة : د. الحوراني ود. حمدان يضيئان على الخطة الاستراتيجية لجامعة عمان الأهلية والتخصصات الحديثة والتقنية

خبرني - قال الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية : إن الجامعة منظومة تعليمية متكاملة بنيت ليس فقط على مبانٍ وساحات وتجهيزات ومختبرات حديثة ومناهج فقط ، بل على فريق عمل متميّزصنع الفرق خلال الـ 10سنوات الماضية ، حيث تم تطوير الفكر والمنهج والبحث العلمي ودراسة الاسواق العالمية والتطورات المتلاحقة في مجال التكنولوجيا والتعليم التقني والذكاء الاصطناعي ، ومسيرة الجامعات العالمية المتقدمة وتوجهاتها، حيث وضعت خطة استراتيجية للجامعة يتم تحديثها كل 5 سنوات ، وهي فترة تسمح بتنفيذ بنود هذه الاستراتيجية ولو بنسبة 80% حيث يعد ذلك نجاحا كبيرا ، منوها الى ان خطة الجامعة الاستراتجية 2026- 2031 تم وضعها وسيتم اعتمادها وإقرارها من مجلس الأمناء .

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع برنامج حلوة يا دنيا " قناة رؤيا " في حرم الجامعة ، ضمّته والقائم بأعمال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور أحمد حمدان : تبنى الاسترتيجية على المدخلات التعليمية وعلى الوضع العالمي ومتطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في التعليم العالي في المجالات التكنولوجية والتحول الرقمي والابتكار والاختراع والذكاء الاصطناعي، والتخصصات الجديدة مثل " الدرونز والشيبت " وغيرها .

وقال : إذا كنت لا تتابع ما يحصل في العالم فكيف ستطوّر تخصصات وتبني على تخصصات قائمة ؟ ، حيث تُطوّر تخصصات وتلغي أخرى وتستحدث تخصصات جديدة ، ذلك الى جانب إقامة علاقات وشراكات مع جامعات مرموقة عالميا للاستفادة من مسيرتها وخبراتها والاستعانة بمناهجها وتكييفها وتطويرها بما يتناسب مع واقعنا وبلادنا وحاجاتنا ، وأيضا التعاون مع شركات عالمية ، حيث يتم الاستفادة من الخبرات فيها للتدريب والتشغيل .

ثم نصح الأهالي والطلبة للنظر الى ما يتطلبه السوق والتطور في المهن المرتبطة بالشهادة العلمية ، وتحدث عن التخصصات الحديثة مركزاً على تلك التي تخدم الأمن الغذائي والمائي والتي تسهم في التطور التقني والاقتصادي حيث قال :

لقد استحدثنا تخصص تكنولوجيا تصنيع الأغذية ، تماشيا ً مع التقدم الكبير في التكنولوجيا الزراعية و التصنيع الغذائي ، ودخول استخدام الجينات لتحسين المنتج الزراعي وزيادة كمية الانتاج بالاعتماد على استهلاك مياه اقل .

وأردف بالقول : هناك تخصصات أخرى مستحدثة كالمركبات الكهربائية " مشيرا الى أهمية هذا التخصص" والطاقة المتجددة والطائرات المسيرة والى جانب التخصصات التقنية الاخرى .

وحول قانون الجامعات المعدل والمسارات في الثانوية العامة قال : قانون الجامعات المعدل مهم جدا ولكنه لم يدخل في اصلاح عميق في التعليم العالي ، كالتحول التكنولوجي والرقمي والذكاء الاصطناعي وحاجات السوق والوضع الاقتصادي ، واقتصر على بعض الشكليات كالموازنات وعدد اعضاء مجالس الامناء وان يكون العضو له 5 سنوات ... الخ.

واشار الى انه لا بد من ثورة تعليمية بيضاء ليتم التغيير لمصلحة احتياجات البلاد .

كما أشاد بنظام المسارات في التوجيهي مشيرا الى انه لابد من إعادة النظر في المسارات وتعديلها واختزالها ، ليتمكن الطلبة الحاصلين على معدلات عالية في المسار الصحي مثلا من التقدم لدراسة تخصصات اخرى ، فماذا لو ان الطالب لايرغب بدراسة الطب ويرغب بدراسة الامن السيبراني مثلا ؟ هل سيضطر لإعادة التوجيهي ؟

فلماذا لا يسمح للطالب ذو المعدل العالي في هذا المسار بدراسة تخصصات اخرى ؟

ولماذا لا نختزل المسارات ، "مثالا" جعل الـ IT والهندسة والأعمال والحقوق واللغات في مسار واحد .

وقال حول تحديد مقاعد الطب وطب الاسنان : دوما تبرز لنا مقولة ( جودة ، طاقة استيعابية ، بطالة ) ، علما أنه في هذا المجال لا يوجد بطالة ، فبلادنا بحاجة لأطباء اختصاص والمستشفيات عندنا تطلب أطباء اختصاص وهناك نقص في ذلك ، كما ان خريجي الطب يستطيعون العمل في الخارج ويدعمون الاقتصاد؟! ، فلماذا يدرس 20 الف طالب اردني في مصر ويدفعون اكثر من ربع مليار دولار ، بينما لدينا جامعات وطاقات استيعابية ؟، فلماذا لا نزيد المقاعد الطبية في الجامعات التي لديها تخصصات طبية " كالعقبة وابن سينا وغيرهما من الجامعات "، والجودة تكون تحت اشراف التعليم العالي هنا وهي أفضل من الدراسة في دول اخرى .

ونوه الى ان بريطانيا زادت مقاعد الطب وطب الاسنان في جامعاتها الى 1500 طالب هذا العام ، والولايات المتحدة الامريكية زادت طلبة الطب وطب الاسنان الى 130 ألف طالب لغاية 2036 .

واضاف : عدد الطلبة الحاصلين على معدل 90 فما فوق في التوجيهي 10400 طالب وطالبة ، فقط يقبل منهم 3200 في الجامعات الاردنية والـ 7000 المتبقين سيدرسون في الخارج.

وختم بالقول : ما ذكرناه يدل على سوء تخطيط وفشل اداري .

•الاستاذ الدكتور احمد حمدان القائم بأعمال رئيس الجامعة قال حول التصنيفات العالمية وحول البحث العلمي : الجامعة لا تسعى للتصنيف من أجل التصنيف بل ان التصنيفات تضع خارطة طريق للجامعة لتصل الى التميز الذي نسعى اليه ، فالجامعة حققت في تصنيف التايمز مرتبة من أفضل 500 جامعة عالميا وفي الكيو. اس مرتبة 623 عالميا ونحن في تقدم مستمر .. واذا ما عرفنا ان المتقدمين للتصيفات هذه يصل الى 25 الف جامعة ، فذلك يعني ان عمان الاهلية من أفضل 1%- 2% من جامعات العالم ، وهذا فخر لنا ولبلادنا .

واضاف : ذلك لم يأت من فراغ بل تنفيذا للخطة الاستراتيجية وتطبيقا للمعايير في التصنيفات للارتقاء ... ونعمل وفق الخطة لاعتمادات عالمية لكافة برامج الجامعة وتخصصاتها. اما حول البحث العلمي فقد حققت الجامعة قفزة نوعية في ذلك ونسعى لزيادة الابحاث المنشورة في Q1 بنسبة 20%.

كما عملنا على تطوير الخطط الدراسية والتعليم والتعلم وادخلنا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بكافة تخصصات الجامعة .

أيضا نعمل على رفع سوية طلابنا في اللغة الانجليزية الى جانب مهارات التواصل .

وقال أيضا : ميزة جامعة عمان الاهلية وكقطاع خاص في المرونة وسلاسة العمل والابتعاد عن البيروقراطية . فالجامعة تستحدث برامج اكاديمية تتوائم مع حاجات سوق العمل .

وأشاد بالدكنور ماهر الحوراني وفهمه لنبض سوق العمل ، مؤكدا على المرونة في خطط البرامج الدراسية دون المساس بعدد الساعات التي سيداومها الطالب ، حيث يتم استحداث شعب دراسية تسمح لمن يعمل بالدراسة لتطوير ذاته ومستواه الوظيفي .

وأشاد بوعي المواطن الاردني والطلبة الاردنيون وبمعرفتهم لاحتاجات السوق والتخصصات المستقبلية ، مشيرا الى أن الجامعة تنظر ليس الى ما يريده السوق الان بل ما يريده بعد 5-10 سنوات قادمة استقراء للمستقبل .

•وقد قدم الاستاذ الدكتور بشار الطراونة نائب رئيس الجامعة وعميد كليتي الهندسة والتعليم التقني مداخلة مسجلة خلال اللقاء عن كلية التعليم التقني حيث قال : جاء تأسيس كلية التعليم التقني استنادا الى رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم العالي ، حيث تم تاسيس الكلية عام 2024 بهدف تخريج طلبة لديهم المعرفة والمهارة والخبرة العملية ليكونوا جاهزين لسوق العمل .

وذكر تخصصات الكلية حيث قال :تطرح الكلية تخصصات دبلوم معتمدة من مؤسسة بيرسون الدولية في بريطانيا حيث يحصل الطالب على شهادة بريطانية من مؤسسة بيرسون الدولية بنهاية الدراسة، كما يمكن للطالب التجسير لدرجة البكالوريوس ، والتخصصات هي : هندسة السيارات ، وهندسة البرمجيات ، والفيلم والتلفزيون ، والتصميم الداخلي ، وإدارة الضيافة وفنون الطهي.

وأضاف : كما يوجد تخصص تكنولوجيا الاجهزة الطبية ( دبلوم وطني ).

ونوه الى ان المعدل المطلوب للالتحاق بالكلية هو توجيهي ناجح 50% فما فوق .

وأشار الى انه تم طرح تخصص جديد لدرجة البكالوريوس وهو تصميم وتصنيع المجوهرات والمعدل المطلوب للالتحاق 60% فما فوق .

وأكد ان برامج الكلية تم تصميمها بعناية ليتمكن الطالب وبسهولة من دخول سوق العمل بكفاءة عالية .

* لمشاهدة المقابلة فيديو :

https://www.youtube.com/watch?v=DPcCqA-nokA&t=161s