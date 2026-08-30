الحاج توفيق: خطة عمل أردنية سعودية لتوسيع الاستثمارات خلال عام

خبرني - قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن اجتماعات مجلس الأعمال الأردني السعودي تستهدف وضع خطة عمل اقتصادية واضحة للعام المقبل، بما يسهم في توسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين والانتقال بها من الاستثمارات الفردية إلى مشروعات واستثمارات مشتركة داخل الأردن والسعودية وخارجهما.

وأضاف الحاج توفيق، الأحد، أن العلاقات السياسية والتاريخية بين الأردن والسعودية عميقة، إلا أن الطموح يتمثل في أن تنعكس هذه العلاقات بصورة أكبر على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أن التوجه خلال المرحلة المقبلة يقوم على تأسيس شراكات بين رجال الأعمال والشركات الأردنية والسعودية، والانطلاق بشكل مشترك إلى أسواق أخرى، من بينها سوريا والعراق، لافتا إلى تشكيل 12 لجنة في الرياض، من بينها لجان تتعلق بإعادة الإعمار في سوريا ودول أخرى.

وأشار إلى وجود توجه لأن يكون الأردن مركزا رئيسيا لانطلاق الشركات السعودية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في المنطقة، مبينا أن مجلس الأعمال سيضع خطة محددة للأشهر الـ12 المقبلة تتضمن الفرص والمشروعات المستهدفة وآليات متابعة تنفيذها وقياس ما تحقق منها.

وقال الحاج توفيق إن الجانب السعودي طلب تنظيم زيارات إلى مدينة عمرة وعدد من المدن الصناعية والتنموية، إلى جانب زيارة مصانع أدوية وعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الأردني، معتبرا أن ذلك يعكس تطورا في عمل مجلس الأعمال الأردني السعودي.

وبين أن الجانب الأردني في مجلس الأعمال أعيد تشكيله ليضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يشمل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، بهدف توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص السعودي.

وأضاف أن الجانب الأردني سيطرح مبادرة لإقامة معرض متخصص بالامتياز التجاري، في ظل اهتمام الجانب السعودي بالتعرف إلى العلامات التجارية الأردنية، لا سيما العاملة في قطاعات المطاعم والخدمات، بهدف توسيع حضورها في السوق السعودية، إلى جانب تعزيز وجود العلامات السعودية في الأردن.

وأكد أن توصيات اللجان المنبثقة عن الاجتماعات ستناقش داخل مجلس الأعمال، وصولا إلى اعتماد خارطة طريق اقتصادية للعام المقبل، مشيرا إلى أن المجلس يمثل جسرا بين القطاعين الخاصين الأردني والسعودي.

وتوقع الحاج توفيق توقيع اتفاق بين شركة سعودية وشركة أردنية كبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن القطاع يعد من القطاعات الواعدة التي حقق فيها الأردن نجاحا.

وقال إن نتائج الاجتماعات تفترض أن تبدأ بالظهور خلال الأشهر الستة المقبلة وحتى عام، في ظل توجه الجانبين نحو طرح فرص استثمارية مدروسة ومشروعات واضحة وقابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن السعودية تعد من أكبر المستثمرين العرب في الأردن ومن أكبر المساهمين في سوق رأس المال، مؤكدا أهمية البناء على فرص رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن والفرص التي توفرها الخطط الاقتصادية السعودية لتحقيق مزيد من التكامل بين القطاع الخاص في البلدين.