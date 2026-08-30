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دينا تكشف سر جمالها: عملية تجميل واحدة.. والباقي طبيعي

  • 30 أغسطس 2026
  • 10:32
دينا تكشف سر جمالها عملية تجميل واحدة والباقي طبيعي

خبرني - كشفت الفنانة الاستعراضية المصرية دينا حقيقة خضوعها لعمليات التجميل، موضحة الدافع وراء إجراء جراحة لأنفها قبل سنوات، وموقفها من الجمال الطبيعي في الوقت الحالي.

وناقشت دينا، خلال أحدث حلقات برنامجها "اسمع من دينا" على منصات التواصل الاجتماعي، الجدل المتكرر حول سر رشاقتها، منتقدة الاعتقاد الشائع بأن جمال المرأة مرتبط بالضرورة بالتدخلات الجراحية.
كما أكدت الفنانة المصرية أن مظهرها الحالي ليس نتاج عمليات متعددة كما يُشاع، مشيرة إلى أن التدخل الجراحي الوحيد الذي خضعت له اقتصر على منطقة الأنف فقط.

وأوضحت أنها أجرت هذه العملية قبل نحو 4 أو 5 سنوات، بعد تعرض غضروف الأنف لمشكلة صحية استدعت التدخل، لافتة إلى حرصها آنذاك على أن تأتي النتيجة قريبة من شكلها الطبيعي دون مبالغة تُغيّر ملامحها.

وأضافت أن عمليات التجميل في مناطق مختلفة من الجسم غالباً ما تترك أثراً واضحاً يمكن ملاحظته، وهو ما يدفعها لتفضيل الحفاظ على مظهرها الطبيعي بعيداً عن أي تغييرات لافتة.

وشددت دينا على أن الحفاظ على الجمال والرشاقة لا يستلزم بالضرورة اللجوء إلى الجراحة، مؤكدة أن الوصول إلى النتيجة المرجوة يتطلب التزاماً حقيقياً وجهداً متواصلاً في العناية بالنفس.
وقالت في هذا السياق: "الأفضل أن يظهر إني مش عاملة عمليات تجميل، والجمال مش في العمليات، وعشان الناس تحافظ على نفسها لازم تتعب، لأن الناس مبتحبش تتعب، بس مفيش جنة من غير نار".

واختتمت دينا حديثها بالتأكيد مجدداً أن الجمال الحقيقي لا يرتبط بالعمليات الجراحية، معتبرة أن الحفاظ على المظهر يحتاج إلى اهتمام مستمر ومجهود صادق لا بديل عنه.

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