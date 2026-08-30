9 أسماء تتجه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب

خبرني - بدأت ملامح المنافسة على رئاسة مجلس النواب بالظهور مع اقتراب افتتاح الدورة العادية المقبلة، وسط رغبة عدد من النواب في خوض الانتخابات على موقع رئيس المجلس، بالتزامن مع تحركات واتصالات مرتقبة قد تحدد شكل السباق والتحالفات النيابية.

وتشير المعطيات المتداولة حتى الآن إلى طرح أسماء تسعة نواب للمنافسة، وهم مازن القاضي، وخميس عطية، وإبراهيم الطراونة، ونصار القيسي، ومصطفى الخصاونة، ونمر سليحات، وعوني الزعبي، وأحمد هميسات، وعلي الخلايلة.

ولا تزال هذه الأسماء في إطار التوجهات المتداولة، مع بقاء احتمالات تغير قائمة المرشحين قائمة خلال الفترة المقبلة، سواء بانضمام أسماء جديدة أو تراجع آخرين، بانتظار ما ستسفر عنه مشاورات النواب والكتل النيابية والتحالفات التي تسبق موعد الاقتراع.