جرّار يحاضر حول المفاهيم الأساسية للنهضة العربية المعاصرة في جمعية الحضارة العربية

خبرني - استضافت جمعية الحضارة العربية، مساء أمس السبت، وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرّار، في محاضرة ثقافية بعنوان «المفاهيم الأساسية للنهضة العربية المعاصرة»، وذلك في مقر الجمعية بجبل عمّان،بحضور عدد من الوزراء السابقين وأعضاء من الجمعية ومهتمين بالشأن الثقافي والفكري.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس جمعية الحضارة العربية المهندس وجيه عزايزة بالدكتور جرار والحضور، مؤكداً أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية والفكرية التي تُسهم في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة، وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالنهضة العربية.

وأضاف عزايزه أن هذه المحاضرة تأتي ضمن جهود الجمعية في إثراء المشهد الثقافي والفكري، وفتح مساحة للحوار حول قضايا النهضة العربية، ومفاهيمها وأسسها، ودورها في بناء الوعي العربي المعاصر.

بدوره اوضح جرّار أن النهضات، رغم اتفاقها في قيم أساسية مثل العقل والحرية، تختلف باختلاف سياقاتها التاريخية؛ مشيراً إلى أن النهضة الأوروبية واجهت الكنيسة والجهل، فيما ركزت النهضة العربية السابقة على إحياء التراث وتطهير الدين، بينما تنطلق النهضة العربية المعاصرة من مواجهة التبعية والاحتلال والعولمة، بهدف استعادة الدور الحضاري للأمة العربية.

وبيّن أن النهضة تمثل تحولاً كلياً وجمعياً وشاملاً يستهدف تحقيق الازدهار وتجاوز مظاهر التخلف، وتقوم على مشاركة مختلف فئات المجتمع وتكامل مجالات الحياة، باعتبارها حركة تقدمية تنقل الأمة من السكون والجهل إلى الإنتاج والعلم.

وتطرق جرّار إلى شروط نجاح مشروع النهضة، وفي مقدمتها التشاركية والاستدامة، والانطلاق من التطلعات المشتركة لمختلف فئات المجتمع، والاستفادة من التجارب الدولية، مثل اليابان وماليزيا، دون استنساخها، إلى جانب تهيئة الوعي والقيادة الحكيمة داخلياً، واعتماد الاعتدال والسلم خارجياً، ورسم رؤية استراتيجية متوازنة تستجيب لمتطلبات العصر.

كما تحدث عن مجالات النهضة الفكرية والثقافية، والعلمية والتعليمية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية والتشريعية، والأخلاقية والإعلامية، وما تتطلبه من تطوير للتفكير الناقد، وصون الهوية واللغة، وتطوير التعليم والمناهج، ورعاية المبدعين، وتعزيز الإنتاج والتكامل العربي، وترسيخ الحكم العادل وسيادة القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز النزاهة وتجديد الخطاب الديني، وبناء استراتيجية إعلامية قادرة على مواجهة التضليل.

وأشار جرّار إلى أن من أبرز المفاهيم المحورية للنهضة الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال والهوية والمواءمة بين الأصالة والمعاصرة، مؤكداً أنها تمثل أعمدة أساسية لا يمكن تحقيق النهضة في غياب أي منها.

وتناول أبرز المعيقات التي تواجه مشروع النهضة، ومنها ترسخ القطرية، والتبعية الاقتصادية، والنفوذ الخارجي، وتغييب المشاركة الشعبية، والعصبيات الطائفية والقبلية، مؤكداً أن هذه المعيقات ليست قدراً محتوماً، وأن تجاوزها يتطلب إرادة سياسية جادة للإصلاح، وتفعيل النشاط الفكري، وإطلاق مشاريع عربية تكاملية في مجالات التعليم والاقتصاد والسياسة، والانطلاق من المصلحة المشتركة للأمة.

وشهد اللقاء حواراً ونقاشاً مع الحضور حول الأفكار والمحاور التي تناولتها المحاضرة، وأهمية تحويل مفاهيم النهضة إلى مشاريع عملية تسهم في استعادة الدور الحضاري العربي.