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إلهام شاهين ترد على شائعة وفاتها.. (المرحومة ترسل سلامها)

  • 30 أغسطس 2026
  • 10:24
إلهام شاهين ترد على شائعة وفاتها المرحومة ترسل سلامها

خبرني - ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين بسخرية على شائعة وفاتها التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قائلة: "المرحومة ترسل إليكم سلامها".

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على منصة "تيك توك" زعم وفاة الفنانة إثر حادث سير، ما أثار قلق جمهورها ومحبيها.
وسرعان ما نفت شاهين الخبر، من خلال ظهورها في فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي، تضمن جزءاً من المقطع المتداول الذي ادعى وفاتها.
"المرحومة أهي"

وبعد عرض المقطع، ظهرت شاهين وهي تضحك، بينما علقت شلبي مازحة: "المرحومة أهي يا جماعة"، قبل أن تلوح الفنانة للكاميرا، بينما واصلت الإعلامية المزاح قائلة: "كنتي طيبة أوي".

كما استحضرت شلبي عبارة شاهين الشهيرة "الأجواء تجنن يا معتز"، في إشارة إلى تواجد الفنانة بالساحل الشمالي خلال فصل الصيف.

كذلك أكدت الإعلامية أن الفنانة تتمتع بصحة جيدة، فيما اختارت شاهين الرد بروح مرحة بالقول: "المرحومة ترسل إليكم سلامها".

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