وفيَّات الأردن.. الأحد 30-8-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد، 30-8-2026:

- آمنة علي أحمد القاضي

- جمعة أبو عواد

- جود أمجد الزغير

- حسن جرادات

- رسمي سليمان حتمل الشمايلة

- سناء احمد عيسى ابو صد

- صبري يوسف صبري الحرباوي

- صيتان سالم الجراح

- عبدالناصر يوسف الطريني

- علي أنيس فهد الفاعوري

- ماسة جمال حسن عيد

- محمد الروسان

- محمد عبدالجبار عبدالغني الفقيه

- محمد صالح دعيبس بني يونس

- مريم عبد عطا الله عويسات

- مصطفى كامل حماد

- مصطفى عقيل الزبون

- موسى عبدالكريم المسلم الخوالدة

- موفق عيد سليمان الشوبكي

- يسرى عبدالكريم خليل الطراونة

- يوسف ماجد العيطان الحراحشة

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون