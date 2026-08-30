وفيَّات الأردن.. الأحد 30-8-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد، 30-8-2026:
- آمنة علي أحمد القاضي
- جمعة أبو عواد
- جود أمجد الزغير
- حسن جرادات
- رسمي سليمان حتمل الشمايلة
- سناء احمد عيسى ابو صد
- صبري يوسف صبري الحرباوي
- صيتان سالم الجراح
- عبدالناصر يوسف الطريني
- علي أنيس فهد الفاعوري
- ماسة جمال حسن عيد
- محمد الروسان
- محمد عبدالجبار عبدالغني الفقيه
- محمد صالح دعيبس بني يونس
- مريم عبد عطا الله عويسات
- مصطفى كامل حماد
- مصطفى عقيل الزبون
- موسى عبدالكريم المسلم الخوالدة
- موفق عيد سليمان الشوبكي
- يسرى عبدالكريم خليل الطراونة
- يوسف ماجد العيطان الحراحشة
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون