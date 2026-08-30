طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل خسارة وزنها

خبرني - وجّه طبيب التغذية والسمنة والنحافة المتابع لحالة الفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة طمأنة إلى جمهورها، تزامناً مع ظهورها الأخير بعد إحيائها حفلاً غنائياً.

ونشر الطبيب صورة جمعته بالفنانة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، مساء السبت، مؤكداً استمرار برنامجه العلاجي معها ومتابعة تطوراتها الصحية، كما أعرب عن سعادته بالنتائج المحققة.

وكتب معلقاً على الصورة: "ولسة مكملين مع أجمل صوت في مصر.. حبيت بس أطمنكم".

وأشاد بإصرارها على استعادة رشاقتها، معبراً عن فخره بجهودها، ومقدماً الشكر للجمهور على رسائل الدعم التي تجاوزت الحدود المحلية لتصل إلى محبيها عالمياً.

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد أحيت حفلاً غنائياً في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي يوم 7 أغسطس (آب) الجاري، وسط حضور جماهيري غفير ملأ مقاعد المسرح كاملة. وأدت باقة من أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الحضور بحماسة.

كما حققت أغنية "تباعاً تباعاً" للفنانة شيرين عبدالوهاب انتشاراً واسعاً عبر موقع "يوتيوب"، مسجلة نحو 56 مليون مشاهدة على القناة الرسمية للشركة المنتجة. وكتب الأغنية ولحنها الشاعر والملحن عزيز الشافعي، ووزعها موسيقياً توما الذي تولى أيضاً عمليات الميكس والماستر، بمشاركة العازف أحمد حسين على آلتَي الجيتار والبزق.

وطرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب ثنائياً غنائياً مع المطرب محمد حماقي بعنوان "بحرية"، ليكون ثاني أعمال ألبومه الجديد "سمعوني". وصدرت الأغنية عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية الرقمية، وهي من كلمات وألحان الشاعر والملحن عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الموسيقي توما.