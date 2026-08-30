البحرين تعاقب إيرانياً بالسجن 10 سنوات والإبعاد نهائياً لإدانته بالتزوير

خبرني - أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين بمعاقبة متهم إيراني الجنسية بالسجن مدة 10 أعوام، بجانب إبعاده نهائياً عن البلاد عقب إتمام مدة العقوبة، وذلك إثر إدانته بتزوير شهادة ميلاد واستعمال محررات رسمية مزورة للحصول على مزايا مخصصة للمواطنين البحرينيين، كما نشرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية.

وذكرت الصحيفة أن تفاصيل القضية تعود إلى عام 1983، عندما زَور المتهم، الذي دخل البحرين عام 1979 بجواز سفر آسيوي للعمل، شهادة ميلاد عبر تغيير اسمه وتاريخ ميلاده وبيانات والدته، ثم استخدمها أمام الجهات المختصة للحصول على بطاقة عمل مخصصة للبحرينيين، وإشعار هوية ووثائق رسمية أخرى، كما حصل المتهم على رقمين شخصيين باسمين مختلفين، واستعمل البيانات المزورة في استخراج رخصتي قيادة، إحداهما بصفته من دون جنسية، واستمر في استخدام الوثائق لسنوات.

وبحسب شهادة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، سُجل المتهم كمؤمن عليه بحريني منذ عام 1983، وبلغت مدة خدمته التأمينية 31عاماً، إذ استحق المعاش التقاعدي ونال مكافأة نهاية الخدمة.

وانكشفت الواقعة بعد ورود معلومات إلى إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات تفيد باستخدام المتهم بيانات وأسماء مختلفة، فيما أكدت التحريات حمله رقمين شخصيين بصفات قانونية متباينة، وعقب ذلك جرى ضبط المتهم وأقر خلال تحقيقات النيابة العامة بارتكاب التزوير واستخدام شهادة الميلاد للحصول على المزايا المقررة للبحرينيين.

كما استعمل المتهم محررات رسمية مزورة مع علمه بتزويرها، وهي شهادة ميلاد وبطاقة عمل وبطاقة سجل سكاني وإشعار إصدار هوية ورخصتا قيادة، متضمنة بيانات غير صحيحة بشأن الاسم والرقم الشخصي والوضع القانوني من "دون جنسية"، بأن قدمها للغير "بما فيها الجهات الحكومية"، متمسكاً بها ومحتجاً بصحتها.