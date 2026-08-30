دواء شائع قد يزيد خطر النزيف.. تحذير من هيئة الدواء المصرية

خبرني - حذرت هيئة الدواء المصرية مستخدمي أدوية سيولة الدم من مضاعفة الجرعة عند نسيانها أو تناول أدوية أخرى دون استشارة، مؤكدة مخاطر التداخلات الدوائية والنزيف.

ووجهت الهيئة في منشور توعوي عددا من الإرشادات المهمة للمرضى الذين يستخدمون أدوية سيولة الدم الفموية، مؤكدة أن الالتزام بالجرعات والمواعيد المحددة يمثل جزءا أساسيا من سلامة العلاج وتقليل فرص حدوث المضاعفات.

وأوضحت أن هذه الأدوية تستخدم للمساعدة في منع تكون الجلطات أو الحد من نموها، وتوصف في عدد من الحالات، من بينها بعض أمراض القلب والجلطات، وفقا لتقييم الطبيب لحالة المريض واحتياجاته العلاجية.

وشددت الهيئة على أنه في حال نسيان إحدى الجرعات لا ينبغي مضاعفة الجرعة التالية لتعويض الجرعة المنسية، موضحة أن التصرف الصحيح يختلف بحسب نوع الدواء وتوقيت تذكر الجرعة، ولذلك يجب الرجوع إلى النشرة الداخلية أو استشارة الطبيب أو الصيدلي.

وحذرت من تناول أي دواء جديد من تلقاء النفس أثناء استخدام أدوية سيولة الدم، حتى إذا كان من المستحضرات الشائعة مثل بعض المسكنات أو مضادات الالتهاب، مشيرة إلى أن بعض الأدوية قد تتداخل مع مميعات الدم، بما يزيد خطر النزيف أو يؤثر في فعالية العلاج.

وأكدت ضرورة إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بجميع الأدوية والمكملات الغذائية التي يستخدمها المريض قبل بدء أي علاج جديد، لتجنب التداخلات الدوائية التي قد تؤثر في مستوى سيولة الدم أو تزيد فرص حدوث مضاعفات.

وبالنسبة للمرضى الذين يستخدمون الوارفارين، أوضحت الهيئة أهمية الحفاظ على نظام غذائي ثابت، خصوصا فيما يتعلق بالأطعمة الغنية بفيتامين "K"، موضحة أن التغير المفاجئ في كمية هذه الأطعمة قد يؤثر في مفعول الدواء ويستدعي متابعة طبية.

كما شددت هيئة الدواء على عدم إيقاف دواء سيولة الدم أو تغيير الجرعة من تلقاء النفس، حتى عند الشعور بتحسن، لأن التوقف المفاجئ قد يزيد خطر تكوّن الجلطات لدى بعض المرضى.

وتضم أدوية سيولة الدم أنواعا مختلفة تختلف آلية عملها وطريقة التعامل معها، ولذلك لا يمكن تطبيق قاعدة واحدة على جميع المستحضرات عند نسيان الجرعات أو إضافة أدوية أخرى. ويحدد الطبيب الدواء والجرعة ومدة العلاج بحسب حالة كل مريض.

وأكدت الهيئة المصرية أن الاستخدام الآمن لهذه الأدوية يعتمد على الالتزام بتعليمات الطبيب، وعدم تعديل الجرعات أو إيقاف العلاج دون استشارة، والانتباه إلى أي أدوية أو مكملات جديدة، مع طلب المشورة الطبية عند ظهور أعراض غير معتادة أو علامات قد تشير إلى نزيف.