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الغزاوي: محال تواصل بيع الليمون المستورد رغم انتهاء المهلة

  • 30 أغسطس 2026
  • 10:08
الغزاوي محال تواصل بيع الليمون المستورد رغم انتهاء المهلة

خبرني - أكد  رئيس جمعية الحمضيات الأردنية، عبدالرحمن الغزاوي أن كميات من الليمون الإفريقي ما تزال تُباع في عدد من المحال داخل السوق المركزي في عمّان، وبأسعار تتجاوز دينارين للكلغم، مخالفة بذلك كتاب وزارة الزراعة الذي حدد 25 آب موعدا لليوم الأخير لبيع الليمون المستورد.

وقال إن الكميات الموجودة في بعض المحال كبيرة، مشيرًا إلى أنها لا تظهر، وفق ما ذكر، في كشف سوق عمّان المركزي اليومي، ما يطرح تساؤلات حول آلية الرقابة والمتابعة على حركة هذه المنتجات.

وأوضح الغزاوي إلى أن بعض المولات ما تزال تبيع الليمون المستورد أيضًا، موضحًا أن الجمعية أرسلت أسماء عدد من المحال التجارية إلى الجهات المختصة، وأنها ستتابع عملية الرقابة عليها بشكل يومي.

وطالب رئيس جمعية الحمضيات بإتلاف الكميات التي يتم تداولها بالمخالفة للقرارات والتعليمات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدًا ضرورة محاسبة كل من يثبت تجاوزه للأنظمة والقوانين النافذة.

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