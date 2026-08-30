تقرير: قطاع الفضاء السعودي مرشح للنمو 4 أضعاف

خبرني - كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا السعودية عن توقعات بنمو قطاع الفضاء السعودي من 8.7 مليار دولار في عام 2024 إلى 31.6 مليار دولار بحلول عام 2035.

جاء ذلك في تقرير "الاستدامة الرقمية والفضائية 2026"، الصادر عن الهيئة في أغسطس الجاري، والذي أكد أن الاستثمارات المرتقبة ستتوزع بشكل استراتيجي على قطاعات أقمار الاتصالات، والمراقبة الأرضية، ومبادرات استكشاف الفضاء.

وأبرز التقرير أن هذا التوسع المتوقع سيحظى بدعم مباشر من نمو صناعة الأقمار الاصطناعية المحلية، وتطوير البنية الأساسية الأرضية، وتوفير خدمات رقمية متقدمة عبر الأقمار الاصطناعية المصممة خصيصا لمساندة شبكات الاتصالات الأرضية وتعزيز أنظمة المراقبة الصناعية.

وفي إطار الإنجازات البارزة للمملكة، سلط التقرير الضوء على حصول السعودية على المركز الأول في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يعكس التقدم المحرز والقفزة النوعية في مجال الاستدامة الرقمية خلال عام 2025.

كما استعرض التقرير حزمة من الجهود والمبادرات الوطنية الرائدة في مجالات الاقتصاد الدائري الرقمي، واستدامة الفضاء، وبناء القدرات التنظيمية، وتعزيز التعاون الدولي. وتشمل هذه الجهود توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيانات رصد الأرض بالأقمار الاصطناعية كأدوات فاعلة في معالجة التحديات البيئية والتنموية.

واختتم التقرير باستعراض نماذج نجاح وطنية ملهمة في الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، تم إنجازها بمشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد على التوجهات المستقبلية لترسيخ استدامة القطاعين الرقمي والفضائي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.