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بعد نطقه الشهادة.. محمد الروسان في ضيافة الرحمن

  • 30 أغسطس 2026
  • 09:59
بعد نطقه الشهادة محمد الروسان في ضيافة الرحمن

خبرني - توفي رجل خمسيني، اليوم، إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة أثناء قيادته مركبته في منطقة المغير بمحافظة إربد.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تعرض محمد ممدوح الروسان، من منطقة سما الروسان، لوعكة صحية مفاجئة أثناء القيادة، ما أفقده السيطرة على المركبة وانحرافها عن مسارها باتجاه الطريق المؤدية إلى قلعة عشق، بالقرب من العبارة.

وحاول عدد من المتواجدين في المكان تقديم الإسعافات والمساعدة له، إلا أن حالته الصحية تدهورت، وفارق الحياة في موقع الحادث.

وأفاد شهود بأن الروسان نطق الشهادة قبل وفاته، في حين خيم الحزن على أهالي المنطقة ومعارفه عقب انتشار نبأ وفاته.

ونعى ذوو الفقيد وأقاربه الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

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