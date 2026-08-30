مالكة عقار أجرت شقة لاثنين من منفذي هجمات 11 سبتمبر تكسر صمتها

خبرني - تحدثت هولي راتشفورد، مديرة مجمع شقق باركوود في منطقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، للمرة الأولى عن علاقتها بنواف الحازمي وخالد المحضار، وهما اثنان من منفذي هجمات 11 سبتمبر.

وكان الحازمي والمحضار قد استأجرا شقة في المجمع قبل مشاركتهما في اختطاف طائرة "أمريكان إيرلاينز" الرحلة 77 التي اصطدمت بالبنتاغون، ما أسفر عن مقتل 184 شخصا.

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن راتشفورد تعرّفت إلى الرجلين عن طريق مواطن سعودي يدعى عمر البيومي، انتقل إلى المجمع عام 1999.

وكان البيومي يمتلك منزلا متلاصقا بالقرب من حمام السباحة في المجمع، وكان يحضر بانتظام حفلات السباحة التي كانت راتشفورد تستضيفها، بحسب ما أوردته الشبكة البريطانية.

وقالت راتشفورد إنها صدقت كل ما أخبرها به البيومي، الذي "قدم نفسه على أنه طالب"، مضيفة: "اعتقدت حقا أن هذه هي طبيعته".

وبحسب مزاعمها، شهد البيومي لصالح الشابين عندما حاولا في البداية استئجار شقة من غرفة نوم واحدة من راتشفورد، ودفعا الإيجار نقدا، وقال لها إنه يعرفهما من المسجد الذي يرتاده.

وقالت راتشفورد إنها لم تلاحظ أي سلوك غير عادي من الشابين ، ووصفتهما بأنهما كانا "لطيفين ومهذبين"، مضيفة: "كنت أتناول معهما البسكويت والشاي".

من جهته، أكد البيومي للمحققين أنه التقى الحازمي والمحضار "بمحض الصدفة" في مطعم شرق أوسطي في لوس أنجلوس.

وأُطلق سراح البيومي ولم توجه إليه أي تهمة بارتكاب جريمة، وانتقل إلى السعودية عام 2002.