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دمشق.. الكهرباء تطفئ حفل مروان خوري وتضع حدا للسهرة

  • 30 أغسطس 2026
  • 09:50
دمشق الكهرباء تطفئ حفل مروان خوري وتضع حدا للسهرة

خبرني - توقّف حفل الفنان اللبناني مروان خوري بشكل مفاجئ، مساء السبت، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ63 من معرض دمشق الدولي، إثر انقطاع التيار الكهربائي عن موقع الحفل.
وأدى الانقطاع إلى توقف الحفل ومغادرة خوري المسرح، وسط حالة من الاستغراب بين الجمهور الذي كان يتابع الحفل، فيما لم تتضح بشكل فوري أسباب العطل أو المدة التي استغرقها الانقطاع.

وكان خوري قد أحيا الحفل ضمن البرنامج الفني للمعرض، قبل أن يتوقف العرض بصورة مفاجئة بسبب انقطاع الكهرباء، في حين جرى تداول مقاطع مصورة توثق لحظات توقف الحفل ومغادرة الفنان.

ويأتي الحفل ضمن الفعاليات الفنية المصاحبة للدورة الـ63 من معرض دمشق الدولي، الذي يشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً وبرنامجاً متنوعاً من الفعاليات الفنية والثقافية.

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