الجيش الهنغاري تتصدى لشاب سرق طائرة وحلق بها فوق منشأة نووية!

خبرني - اعتقلت الشرطة الهنغارية شابا اقتحم مطارا وسرق طائرة متجها بها نحو محطة نووية وأقلعت طائرتان حربيتان لاعتراضه، مما اضطره للهبوط في حقل لدوار الشمس قرب المحطة.

واقتحم المشتبه به البالغ من العمر 24 عاما أمس السبت مطار كالوتشا، واستولى على طائرة صغيرة من طراز سيسنا 172 كانت رابضة هناك، ثم أقلع بها متجها نحو المنطقة المحظورة جوا التي تعلو منشأة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد.

وأقلعت طائرتان حربيتان تابعتان للجيش الهنغاري لاعتراض الطائرة بعد أن رصدتها أنظمة الرادار وهي تخترق المجال الجوي المحظور فوق محطة باكس النووية، وفق ما أعلنه وزير الدفاع الهنغاري رومولوس روسين-سيندي، الذي أوضح أن طائرتين من طراز غريبن أقلعتا في مهمة اعتراض فورية.

واضطر المشتبه إلى الهبوط اضطراريا بعد دقائق من بدء المطاردة، فحط بطائرته في حقل دوار الشمس يبعد نحو 20 كيلومترا عن المحطة النووية، ما تسبب في تضرر عجلات الهبوط وإصابة المشتبه بإصابات طفيفة.

على إثر ذلك، غادر المشتبه الطائرة بعد هبوطها، واجتاز الحقل سيرا على الأقدام حتى وصل إلى الطريق العام، حيث حاول سرقة سيارة أحد المارة الذي كان قد توقف لتقديم المساعدة له، غير أن محاولته باءت بالفشل، وأوقفته الشرطة ونقلته إلى المركز الأمني.

وذكرت الشرطة الهنغارية في بيانها أن المشتبه بدا في حالة من الارتباك والضياع لحظة توقيفه، ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادرها أن الشاب ظهر عليه ملامح الحيرة.