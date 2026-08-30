ردود أفعال جماهير توتنهام على أداء عمر مرموش

خبرني - فاجأ عمر مرموش جماهير توتنهام بأدائه في ظهوره الأول بقميص الفريق أمام نيوكاسل يونايتد بعدما حظي بإشادات واسعة من مشجعي النادي.

وخسر السبيرز بهدفين دون رد على ملعبه ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مباراة اليوم مشاركة عمر مرموش للمرة الأولى رفقة توتنهام عقب انتقاله إلى السبيرز قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع وجود إلزامية الشراء للفريق اللندني مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بالإضافات.

ولعب عمر مرموش في المباراة كاملة لكن الدولي المصري لم يسعف السبيرز تجاه تجنب الهزيمة أمام نيوكاسل.

وتفاعلت جماهير توتنهام عبر منصة ''إكس'' على أداء عمر مرموش في لقاء اليوم.

وتفاعل مشجعو توتنهام على مستوى عمر مرموش بين شوطي اللقاء حيث أشار أحدهم:''لا يوجد تفاهم بين تونالي وبينتانكور حيث يتقدم الثنائي للأمام ويعودان إلى الخلف معا ولا يوجد لاعب منهما مكلف بحمل الكرة إلى الأمام بينما يلعب عمر مرموش قريبا جدا من ماتيوس فيرنانديز مما منح نيوكاسل الاستحواذ بسهولة''.