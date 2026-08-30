*
الاثنين: 31 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ردود أفعال جماهير توتنهام على أداء عمر مرموش

  • 30 أغسطس 2026
  • 09:38
ردود أفعال جماهير توتنهام على أداء عمر مرموش

خبرني - فاجأ عمر مرموش جماهير توتنهام بأدائه في ظهوره الأول بقميص الفريق أمام نيوكاسل يونايتد بعدما حظي بإشادات واسعة من مشجعي النادي.
وخسر السبيرز بهدفين دون رد على ملعبه ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مباراة اليوم مشاركة عمر مرموش للمرة الأولى رفقة توتنهام عقب انتقاله إلى السبيرز قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع وجود إلزامية الشراء للفريق اللندني مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بالإضافات.

ولعب عمر مرموش في المباراة كاملة لكن الدولي المصري لم يسعف السبيرز تجاه تجنب الهزيمة أمام نيوكاسل.
وتفاعلت جماهير توتنهام عبر منصة ''إكس'' على أداء عمر مرموش في لقاء اليوم.

وتفاعل مشجعو توتنهام على مستوى عمر مرموش بين شوطي اللقاء حيث أشار أحدهم:''لا يوجد تفاهم بين تونالي وبينتانكور حيث يتقدم الثنائي للأمام ويعودان إلى الخلف معا ولا يوجد لاعب منهما مكلف بحمل الكرة إلى الأمام بينما يلعب عمر مرموش قريبا جدا من ماتيوس فيرنانديز مما منح نيوكاسل الاستحواذ بسهولة''.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ميسي وأبناؤه بقميص ناد جديد
ميسي وأبناؤه بقميص ناد جديد
  • 2026-08-30 23:44
فينيسيوس متهم بتخريب كل ما هو جميل في ريال مدريد مورينيو
فينيسيوس متهم بتخريب كل ما هو جميل في ريال مدريد مورينيو
  • 2026-08-30 23:39
إطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع طرابزون
إطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع طرابزون
  • 2026-08-30 23:32
كومو يعود منتصرا من معقل نابولي للمرة الأولى في الدوري الإيطالي
كومو يعود منتصرا من معقل نابولي للمرة الأولى في الدوري الإيطالي
  • 2026-08-30 23:19
هاتريك برونو يقود يونايتد إلى اكتساح إيبسويتش
هاتريك برونو يقود يونايتد إلى اكتساح إيبسويتش
  • 2026-08-30 22:59
ولي العهد يهنئ البطلة الأردنية فادية خرفان
ولي العهد يهنئ البطلة الأردنية فادية خرفان
  • 2026-08-30 22:55