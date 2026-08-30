تحذير خطيرة في نيبال من حدوث فيضانات كارثية جديدة

خبرني - حذرت سلطات نيبال من حدوث فيضانات جديدة اليوم الأحد، وأهابت بالسكان في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة بالتوجه إلى المرتفعات بعد ارتفاع منسوب المياه في نهر بوتيكوشي.

وتم إرسال تحذيرات من الفيضان لهواتف المواطنين صباح اليوم الأحد، في الوقت الذي عملت فيه فرق الانقاذ على تطهير طريق سريع رئيسي يربط كاتمندو بإحدى المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات الكارثية التي وقعت يوم الأربعاء الماضي.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال والتبت إلى 750 قتيلا بالإضافة إلى فقدان أكثر من 3000 شخص بعد أحدث تحديث للبيانات.