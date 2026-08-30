فتح باب القبول والتسجيل في برامج التدريب المهني بـ34 معهدا ومركز تميز

خبرني - أعلنت مؤسسة التدريب المهني فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيا للدور التدريبي الأول، اعتبارا من الأحد، في 34 معهدا ومركز تميز موزعة في مختلف محافظات المملكة، ضمن جهودها الرامية إلى توسيع فرص التدريب المهني وتوفير برامج نوعية تلبي احتياجات سوق العمل.

وبحسب بيان المؤسسة، تضم المؤسسة أكثر من 140 برنامجا تدريبيا ضمن منظومتها التدريبية، فيما يتيح دور التسجيل الحالي الالتحاق بمجموعة من البرامج التدريبية المتاحة ضمن عدد من العائلات المهنية، تشمل تقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والمهن الزراعية، والسياحة والفندقة، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والطاقة والمعالجة البيئية، والسلامة والصحة المهنية، والكهرباء، وميكانيك وكهرباء المركبات، وتشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية، والنجارة والديكور، والحلاقة والتجميل، والإلكترونيات، والتكييف والتبريد والتمديدات الصحية، والحرف اليدوية، والصناعات النسيجية والجلدية والمهن المطبعية، وغيرها من المجالات.

وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين، إن المؤسسة تواصل تطوير منظومتها التدريبية من خلال استحداث وتطوير نحو 30 برنامجا تدريبيا في عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها الرعاية الصحية والقطاع الزراعي، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي استجابة للتحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف إن المؤسسة تعمل على مراجعة وتحديث برامجها التدريبية ومحتواها بصورة مستمرة، بهدف تعزيز مواءمة مخرجات التدريب مع الطلب على المهارات والمهن، ورفع جاهزية المتدربين للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير البرامج والمسارات التدريبية.

وأكد الصوافين أن تطوير منظومة التدريب لا يقتصر على البرامج والتخصصات، وإنما يمتد إلى تطوير البيئة التدريبية في المعاهد، من خلال توفير مشاغل تدريبية متخصصة وقاعات نظرية مجهزة، بما يحقق التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويمنح المتدرب فرصة لاكتساب المهارات في بيئة تحاكي متطلبات العمل الفعلية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الإقبال على التدريب المهني يشهد تنوعا في الفئات المستفيدة، إذ تضم البرامج متدربين من حملة الشهادات الثانوية والدبلوم والبكالوريوس إلى جانب الراغبين في اكتساب مهن جديدة أو تطوير مهاراتهم، ما يعكس تنامي دور التدريب المهني كمسار مهم لبناء المهارات وتعزيز فرص الاندماج في سوق العمل.

وتوفر المؤسسة للمتدربين عددا من المزايا، من بينها بدل نقدي للمواصلات شهريا، وشهادة تدريب مهني معتمدة بعد استكمال متطلبات البرنامج، إضافة إلى فرص تدريب ميداني في مواقع عمل معتمدة، مع إمكانية الحصول على فرصة عمل لدى الجهات الشريكة، وفقا لاحتياجات سوق العمل والتزام المتدرب بمتطلبات البرنامج.

كما وفرت مرشدين مهنيين في معاهدها لمساعدة الراغبين بالتسجيل في اختيار البرامج التدريبية المناسبة لميولهم وقدراتهم، إلى جانب تخصيص قناة للدعم والاستفسارات عبر تطبيق واتساب على الرقم 0798137070.

ويستمر التسجيل حتى الخميس الأول من تشرين الأول المقبل، فيما يبدأ العام التدريبي الأحد 4 تشرين الأول المقبل، ويمكن للراغبين بالتسجيل التقدم إلكترونيا عبر منصة المؤسسة.

ودعت المؤسسة الراغبين في اكتساب المهارات المهنية أو تطوير قدراتهم إلى الاستفادة من البرامج المتاحة في مختلف محافظات المملكة، واختيار التخصص الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم واحتياجات سوق العمل.