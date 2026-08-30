الأردن : غرامة ٦ الاف دينار اثر وجود براز جرذان في مشغل شاورما

خبرني - ايدت محكمة بداية اربد بصفتها الاستئنافية حكما يقضي بتغريم احد الاشخاص مبلغ 6 الاف دينار، بعد ادانته بمخالفتين تتعلقان بتداول غذاء في ظروف غير صحية، وتداول الغذاء في مكان قبل الحصول على الترخيص اللازم لممارسة هذا النشاط.

تعود تفاصيل القضية الى عملية تفتيش جرت داخل منشاة غذائية في محافظة اربد، حيث ضبطت الجهات المختصة مجموعة من المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء والاشتراطات الصحية، قبل ان تتم احالة المسؤول عن المنشاة الى القضاء.

وعلى اثر المخالفات التي جرى ضبطها، نظمت الجهات المختصة ضبط تفتيش، ونموذج اتلاف مواد غذائية، وضبط اغلاق تحفظي، قبل احالة المشتكى عليه الى المحكمة ومباشرة الاجراءات القانونية بحقه.

وبحسب تفاصيل القرار، فقد كشفت عملية التفتيش عن وجود براز جرذان بكميات كبيرة داخل المستودع الداخلي، الى جانب اثار قرض على اكياس البلاستيك الموجودة في المشغل، وهي من المخالفات التي استندت اليها الجهات المختصة في تنظيم الضبط بحق المنشاة.

كما تبين خلال التفتيش عدم توفير مغسلة ايدي للعاملين، وعدم صيانة وحدة التبريد داخل المشغل، الى جانب عدم تجديد الرخصة المهنية لعام 2025، وعدم اصدار الشهادات الصحية للعاملين.

وشملت المخالفات ايضا عدم توفير غرفة خاصة لاعداد مادة الشاورما، وتداول مواد غذائية دون الحصول على تصريح اعداد وتداول مادة الشاورما، اضافة الى عدم الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.