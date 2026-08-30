مستوطنون إرهابيون يقتحمون مقامات إسلامية في نابلس

خبرني - اقتحم مستوطنون إرهابيون، فجر الأحد، مقامات دينية إسلامية في قرية عورتا جنوبي شرقي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إلى أن مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدَّوا طقوسا تلمودية في هذه المقامات.

وكانت قوات الاحتلال، أغلقت حواجز دير شرف، وعورتا المحيطة في نابلس، تزامنا مع اقتحام المستوطنين.

وصعّد السبت، المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، وأصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم شقيقتان، جراء اعتداءات مستوطنين إرهابيين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محافظات رام الله وجنين والخليل ونابلس.

ففي سلواد شمال شرق رام الله، أصيبت الشقيقتان منى وعالية محمود حامد (75 و65 عامًا) برضوض وجروح، بعد اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب أثناء قطفهما ثمار التين، وسرقة هاتفيهما ومفتاح مركبتهما.

كما هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، بلدتي المغير وبرقا ومزارعيهما، وأطلقوا الرصاص وأعطبوا مركبة، فيما أصيب فلسطينيان في عرابة جنوب جنين إثر اعتداء مماثل.

وفي الخليل، أصيب متضامن أجنبي بالاختناق وفلسطينيون بجروح ورضوض خلال اعتداء للمستوطنيت في خلة الحمص ببلدة يطا، فيما اختُطف ناشط أجنبي من قرية أم الخير قبل أن تعتقله شرطة الاحتلال. كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في ياسوف بسلفيت، ونفذوا جولات استفزازية في خلايل اللوز ببيت لحم.

وفي نابلس، أصيب فلسطينيان برضوض خلال هجوم مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، على منزل في منطقة رأس العين ببلدة قصرة، فيما منعت قوات الاحتلال مركبة إسعاف من الوصول إلى المنزل المحاصر، وأشعل المستوطنون حرائق في أراضي الفلسطينيين.

كما اعتدى مستوطنون على الفلسطيني محمود الطوباسي وزوجته وطاقم صحفي في قرية جالود، وحطموا مركبة الطاقم واعتدوا عليهم بالضرب.