انخفاض ملموس في الحرارة وأجواء غير مستقرة الأحد

خبرني - يطرأ الأحد انخفاض ملموس في درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقرابة 4 درجات مئوية، فيما تسود أجواء غير مستقرة مع تشكل غيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، قد يصحبها الرعد أحيانا في شمال المملكة، مع فرصة ضعيفة لامتداد الهطولات لفترة قصيرة إلى أجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية والمناطق الجنوبية الغربية.

ومع ساعات ما بعد الظهر، تميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار أحيانا، خاصة في مناطق البادية، ويكون الطقس ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 29 و20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان بين 27 و18، والمرتفعات الشمالية بين 25 و16، ومرتفعات الشراة بين 26 و14، ومناطق البادية بين 34 و19، ومناطق السهول بين 28 و19، والأغوار الشمالية بين 35 و22، والأغوار الوسطى بين 37 و23، والأغوار الجنوبية بين 39 و24، والبحر الميت بين 37 و23، والعقبة بين 38 و24 درجة مئوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، كما تنبه من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

ويطرأ الاثنين ارتفاع قليل في درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما يكون الطقس ليلا لطيفا في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويطرأ الثلاثاء ارتفاع قليل آخر في درجات الحرارة، مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما يكون الطقس ليلا لطيفا في المرتفعات الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بقليل، ويكون الطقس حارا نسبيا في معظم المناطق، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما يكون الطقس ليلا لطيفا في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلا في باقي المناطق.