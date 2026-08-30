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مشاهد مسربة توثق الاعتداء على ضابط أمريكي داخل سجن في أريزونا لـ3 دقائق دون تدخل - فيديو

  • 30 أغسطس 2026
  • 03:55
مشاهد مسربة توثق الاعتداء على ضابط أمريكي داخل سجن في أريزونا لـ3 دقائق دون تدخل فيديو

خبرني  - أظهر فيديو مسرب لحظة تعرض ضابط أمريكي في مجمع سجون لويس في أريزونا للكمه بشكل مفاجئ، قبل أن ينهال عليه أحد السجناء بالضرب لنحو 3 دقائق و35 ثانية، من دون أن يتدخل أحد لمساعدته.

ووقع الاعتداء في وحدة موري التابعة لمجمع سجون لويس في أريزونا في 28 يوليو، وفقا لقناة "ABC15".

وقال كارلوس غارسيا، رئيس رابطة ضباط السلامة الإصلاحية في أريزونا، إن الضابط لا يزال يعاني من مضاعفات جراء الاعتداء، معتبرا أن الحادث يكشف إخفاقات طويلة الأمد في إجراءات السلامة والأمن داخل سجون الولاية.

وحددت السلطات السجين المعتدي بأنه مارتن فرانكو، الذي دخل السجن وخرج منه عدة مرات منذ عام 2001، ويقضي حاليا عقوبة بتهمة الاعتداء المشدد. ويشير ملفه في نظام السجون إلى أن لديه تاريخا من الاعتداء على سجناء وموظفين، فيما أكد غارسيا أنه "كان من الممكن أن يقتل" الضابط.

وأفادت إدارة الإصلاحيات بأن فرانكو، الذي كان مصنفا سابقا كسجين شديد الخطورة، وُضع بشكل مناسب في وحدة ذات مستوى حراسة أقل بسبب سلوكياته السابقة، بما في ذلك مشاركته النشطة في عملية التخطيط الخاصة بملفه.

وفي المقابل، وصفت الإدارة الحادث بأنه "اعتداء منفرد من شخص على شخص"، مشيرة إلى أن بقية السجناء كانوا داخل زنازينهم أو مناطقهم بشكل آمن. إلا أن الفيديو يظهر سجينا ثانيا خارج زنزانته طوال فترة الاعتداء، ما يتناقض مع رواية الإدارة.

وبحسب "ABC15"، ارتفعت الاعتداءات بين السجناء من 1,436 حالة في السنة المالية 2023 إلى 3,605 حالات في 2026، فيما زادت الاعتداءات على الموظفين من 426 إلى 528 حالة، وارتفعت إصابات الموظفين من 38 إلى 78 حالة خلال الفترة نفسها.

 

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