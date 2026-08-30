اصدار جدول دوري أبطال أوروبا .. اليكم مواعيد المباريات

خبرني - تنطلق منافسات مرحلة الدوري الجديدة من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2026، وتستمر على مدار ثماني جولات حتى نهاية يناير 2027، حيث يخوض كل فريق من الأندية الستة والثلاثين المشاركة ثماني مواجهات أمام ثمانية منافسين مختلفين.

ويترقب عشاق الكرة الإسبانية بشكل خاص مشوار القطبين برشلونة وريال مدريد، اللذين يدخلان البطولة بطموحات كبيرة لاستعادة اللقب القاري، وسط جدول حافل بالمواجهات القوية أمام أبرز أندية أوروبا مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وإنتر ميلان وأرسنال.

فيما يلي الجدول الكامل لجميع مباريات مرحلة الدوري:

الجولة الأولى

الثلاثاء 8 سبتمبر 2026

• أيك أثينا ضد لاسك (7:45 مساءً)

• كلوب بروج ضد أستون فيلا (7:45 مساءً)

• بوروسيا دورتموند ضد فياريال (10:00 مساءً)

• بورتو ضد مانشستر سيتي (10:00 مساءً)

• ليل ضد ريال بيتيس (10:00 مساءً)

• ريال مدريد ضد إنتر ميلان (10:00 مساءً)

الأربعاء 9 سبتمبر 2026

• برشلونة ضد فينورد (7:45 مساءً)

• شتوتغارت ضد فايكنغ (7:45 مساءً)

• ليفربول ضد أتلتيكو مدريد (10:00 مساءً)

• باريس سان جيرمان ضد سلوفان براتيسلافا (10:00 مساءً)

• سبورتينغ لشبونة ضد غلطة سراي (10:00 مساءً)

• نابولي ضد أرسنال (10:00 مساءً)

الخميس 10 سبتمبر 2026

• فنربخشة ضد روما (7:45 مساءً)

• بي إس في آيندهوفن ضد شاختار دونيتسك (7:45 مساءً)

• كومو ضد لايبزيغ (10:00 مساءً)

• بايرن ميونخ ضد بودو/غليمت (10:00 مساءً)

• مانشستر يونايتد ضد صباح إف سي (10:00 مساءً)

• سلافيا براغ ضد لاسك (10:00 مساءً)

الجولة الثانية

الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

• لانس ضد سبورتينغ لشبونة (7:45 مساءً)

• صباح ضد سلافيا براغ (7:45 مساءً)

• أرسنال ضد ليل (10:00 مساءً)

• أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد (10:00 مساءً)

• إنتر ميلان ضد كلوب بروج (10:00 مساءً)

• غلطة سراي ضد برشلونة (10:00مساءً)

• لايبزيغ ضد آيندهوفن (10:00 مساءً)

• فايكنغ ضد بايرن ميونخ (10:00 مساءً)

• فياريال ضد نابولي (10:00 مساءً)

الأربعاء 14 أكتوبر 2026

• فينورد ضد كومو (7:45 مساءً)

• لاسك ضد ليفربول (7:45 مساءً)

• روما ضد ريال مدريد (10:00 مساءً)

• أستون فيلا ضد فنربخشة (10:00 مساءً)

• شاختار دونيتسك ضد أيك أثينا (10:00 مساءً)

• بودو/غليمت ضد بوروسيا دورتموند (10:00 مساءً)

• مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان (10:00 مساءً)

• ريال بيتيس ضد بورتو (10:00 مساءً)

• سلوفان براتيسلافا ضد شتوتغارت (10:00 مساءً)

الجولة الثالثة

الثلاثاء 20 أكتوبر 2026

• فنربخشة ضد سلافيا براغ (7:45 مساءً)

• صباح ضد بوروسيا دورتموند (7:45 مساءً)

• روما ضد سلوفان براتيسلافا (10:00 مساءً)

• بورتو ضد آيندهوفن (10:00 مساءً)

• ليفربول ضد فياريال (10:00 مساءً)

• مانشستر سيتي ضد أيك أثينا (10:00 مساءً)

• باريس سان جيرمان ضد برشلونة (10:00 مساءً)

• نابولي ضد بودو/غليمت (10:00 مساءً)

• شتوتغارت ضد أتلتيكو مدريد (10:00 مساءً)

الأربعاء 21 أكتوبر 2026

• كومو ضد مانشستر يونايتد (7:45 مساءً)

• ليل ضد غلطة سراي (7:45 مساءً)

• أستون فيلا ضد فايكنغ (10:00 مساءً)

• كلوب بروج ضد لانس (10:00 مساءً)

• بايرن ميونخ ضد أرسنال (10:00 مساءً)

• إنتر ميلان ضد شاختار دونيتسك (10:00 مساءً)

• ريال مدريد ضد لايبزيغ (10:00 مساءً)

• ريال بيتيس ضد فينورد (10:00 مساءً)

• سبورتينغ لشبونة ضد لاسك (10:00 مساءً)

الجولة الرابعة

الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

• شاختار دونيتسك ضد سبورتينغ لشبونة (7:45 مساءً)

• غلطة سراي ضد شتوتغارت (7:45 مساءً)

• أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ (10:00 مساءً)

• برشلونة ضد أستون فيلا (10:00 مساءً)

• فينورد ضد إنتر ميلان (10:00 مساءً)

• بودو/غليمت ضد ليل (10:00 مساءً)

• لاسك ضد سلوفان براتيسلافا (10:00 مساءً)

• مانشستر يونايتد ضد روما (10:00 مساءً)

• فياريال ضد باريس سان جيرمان (10:00 مساءً)

الأربعاء 4 نوفمبر 2026

• أيك أثينا ضد ريال مدريد (7:45 مساءً)

• فنربخشة ضد ليفربول (7:45 مساءً)

• بوروسيا دورتموند ضد ريال بيتيس (10:00 مساءً)

• بورتو ضد نابولي (10:00 مساءً)

• آيندهوفن ضد كلوب بروج (10:00 مساءً)

• لايبزيغ ضد مانشستر سيتي (10:00 مساءً)

• لانس ضد كومو (10:00 مساءً)

• سلافيا براغ ضد أرسنال (10:00 مساءً)

• فايكنغ ضد صباح إف سي (10:00 مساءً)

الجولة الخامسة

الثلاثاء 24 نوفمبر 2026

• بودو/غليمت ضد لاسك (7:45 مساءً)

• غلطة سراي ضد أستون فيلا (7:45 مساءً)

• أرسنال ضد بوروسيا دورتموند (10:00 مساءً)

• كومو ضد أيك أثينا (10:00 مساءً)

• فينورد ضد بورتو (10:00 مساءً)

• مانشستر سيتي ضد نابولي (10:00 مساءً)

• لايبزيغ ضد لانس (10:00 مساءً)

• ريال مدريد ضد آيندهوفن (10:00 مساءً)

• سلوفان براتيسلافا ضد ريال بيتيس (10:00 مساءً)

الأربعاء 25 نوفمبر 2026

• صباح ضد برشلونة (7:45 مساءً)

• سلافيا براغ ضد فياريال (7:45 مساءً)

• أتلتيكو مدريد ضد فايكنغ (10:00 مساءً)

• كلوب بروج ضد ليفربول (10:00 مساءً)

• إنتر ميلان ضد شتوتغارت (10:00 مساءً)

• شاختار دونيتسك ضد فنربخشة (10:00 مساءً)

• ليل ضد بايرن ميونخ (10:00 مساءً)

• باريس سان جيرمان ضد روما (10:00 مساءً)

• سبورتينغ لشبونة ضد مانشستر يونايتد (10:00 مساءً)

الجولة السادسة

الثلاثاء 8 ديسمبر 2026

• فايكنغ ضد فينورد (7:45 مساءً)

• فياريال ضد صباح (7:45 مساءً)

• أيك أثينا ضد غلطة سراي (10:00 مساءً)

• روما ضد سبورتينغ لشبونة (10:00 مساءً)

• أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان (10:00 مساءً)

• برشلونة ضد مانشستر سيتي (10:00 مساءً)

• بايرن ميونخ ضد سلافيا براغ (10:00 مساءً)

• مانشستر يونايتد ضد لايبزيغ (10:00 مساءً)

• نابولي ضد كلوب بروج (10:00 مساءً)

الأربعاء 9 ديسمبر 2026

• ريال بيتيس ضد كومو (7:45 مساءً)

• سلوفان براتيسلافا ضد شاختار دونيتسك (7:45 مساءً)

• أرسنال ضد ريال مدريد (10:00 مساءً)

• بوروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان (10:00 مساءً)

• لاسك ضد فنربخشة (10:00 مساءً)

• ليفربول ضد بورتو (10:00 مساءً)

• آيندهوفن ضد أتلتيكو مدريد (10:00 مساءً)

• لانس ضد بودو/غليمت (10:00 مساءً)

• شتوتغارت ضد ليل (10:00 مساءً)

الجولة السابعة

الثلاثاء 19 يناير 2027

• بودو/غليمت ضد أتلتيكو مدريد (7:45 مساءً)

• غلطة سراي ضد فينورد (7:45 مساءً)

• أيك أثينا ضد روما (10:00 مساءً)

• أستون فيلا ضد بوروسيا دورتموند (10:00 مساءً)

• إنتر ميلان ضد ليفربول (10:00 مساءً)

• بورتو ضد سلافيا براغ (10:00 مساءً)

• ليل ضد سلوفان براتيسلافا (10:00 مساءً)

• ريال مدريد ضد لاسك (10:00 مساءً)

• شتوتغارت ضد كلوب بروج (10:00 مساءً)

الأربعاء 20 يناير 2027

• فنربخشة ضد فياريال (7:45 مساءً)

• صباح إف سي ضد نابولي (7:45 مساءً)

• كومو ضد باريس سان جيرمان (10:00 مساءً)

• مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ (10:00 مساءً)

• لايبزيغ ضد شاختار دونيتسك (10:00 مساءً)

• لانس ضد مانشستر سيتي (10:00 مساءً)

• ريال بيتيس ضد أرسنال (10:00 مساءً)

• سبورتينغ لشبونة ضد برشلونة (10:00 مساءً)

• فايكنغ ضد آيندهوفن (10:00 مساءً)

الجولة الثامنة والأخيرة

الأربعاء 27 يناير 2027

• أرسنال ضد صباح إف سي (10:00 مساءً)

• روما ضد ليل (10:00 مساءً)

• أتلتيكو مدريد ضد فنربخشة (10:00 مساءً)

• بوروسيا دورتموند ضد أيك أثينا (10:00 مساءً)

• كلوب بروج ضد بودو/غليمت (10:00 مساءً)

• بايرن ميونخ ضد ريال بيتيس (10:00 مساءً)

• برشلونة ضد كومو (10:00 مساءً)

• شاختار دونيتسك ضد ريال مدريد (10:00 مساءً)

• فينورد ضد لايبزيغ (10:00 مساءً)

• لاسك ضد بورتو (10:00 مساءً)

• ليفربول ضد لانس (10:00 مساءً)

• مانشستر سيتي ضد سبورتينغ لشبونة (10:00 مساءً)

• باريس سان جيرمان ضد غلطة سراي (10:00 مساءً)

• آيندهوفن ضد شتوتغارت (10:00 مساءً)

• سلافيا براغ ضد أستون فيلا (10:00 مساءً)

• نابولي ضد فايكنغ (10:00 مساءً)

• فياريال ضد مانشستر يونايتد (10:00 مساءً)

• سلوفان براتيسلافا ضد إنتر ميلان (10:00 مساءً)