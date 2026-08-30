200 فنان عالمي يطالبون مهرجان فينيسيا بوقفات جادة دعما لفلسطين

خبرني - بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لانطلاق الدورة الـ83 لمهرجان فينيسيا السينمائي، وقع أكثر من مئتي فنان وشخصية ثقافية بارزة حول العالم على رسالة مفتوحة تُطالب إدارة المهرجان باتخاذ إجراءات ملموسة وموقف صريح دعماً للشعب الفلسطيني.

قائمة موسعة من نجوم الفن والأدب

شهدت الرسالة توقيع أسماء ثقيلة في ساحة الفن الثقافي والسينمائي الدولي، جاء في مقدمتها الموسيقي البريطاني روجر ووترز (عضو فرقة بينك فلويد) والكاتبة الفرنسية الحائزة على جائزة نوبل آني إرنو، والممثل غاي بيرس.

كما انضم إلى المطالبة عدد من صناع السينما البارزين، كالمخرجتين إيزابيل كوكسيت وسيلين سياما، والمخرج ماتيو غارّوني، إلى جانب المصورة الأمريكية نان غولدين والكاتب البريطاني بول لافيرتي. وعلى الصعيد العربي والإيطالي، سجل الحضور الفلسطيني قوة عبر الممثل صالح بكري والمخرجين عرب وطرزان ناصر، يساندهم عدد من نجوم السينما الإيطالية، أبرزهم آنا فولياتا، فابريزيو جيفوني، غريتا سكارانو، ياسمين ترينكا، لويجي لو كاشيو.

تحرك ثانٍ يرفض الصمت

تقف خلف هذه المبادرة حركة "فينيسيا من أجل فلسطين" (Venice4Palestine) وهي المرة الثانية التي تُوجه فيها المجموعة خطاباً رسمياً للمهرجان؛ إذ سبق لها المطالبة باتخاذ موقف واضح ضد الحرب على غزة بالدورة السابقة. وأكد الموقعون أن دعوات العام الماضي لم تتجاوز الأطر النمطية ولم تُترجم لخطوات فعلية أو نتائج ملموسة تُسهم في مساندة الفلسطينيين على الأرض.

رفع العلم الفلسطيني في الفعاليات

وطالبت مجموعة "فينيسيا من أجل فلسطين" في رسالتها سحب دعوات الممثل جيرارد باتلر والممثلة والعارضة الإسرائيلية غال غادوت، على خلفية مواقف سابقة لهما مؤيدة لإسرائيل.

كما طالبت المجموعة برفع العلم الفلسطيني طوال فترة فعاليات المهرجان، إلى جانب الأعلام التي تمثل بقية الأفلام المدرجة في الاختيار الرسمي، احتفاء بحضور فيلمين فلسطينيين هما "المواطن أسامة" (Al Mowaten Osama) للمخرج أحمد حسونة الذي يوثق حياة مصور فني سابق تحوّل إلى مصور للحرب، محاولاً حماية زوجته وطفله حديث الولادة، والتوفيق بين دوره أباً وعمله صحفياً يوثق واقع الحرب شمال قطاع غزة. والثاني "حوار مع البحر" (Hiwar ma’ albahr) للمخرج مؤيد عليان.