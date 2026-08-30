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ضبط مُتّهمين بسرقة كيبلات كهرباء من الأعمدة في عمان

  • 30 أغسطس 2026
  • 00:44
ضبط مُتّهمين بسرقة كيبلات كهرباء من الأعمدة في عمان

خبرني  - ألقت كوادر البحث الجنائي القبض على شخصين (أربعيني وعشريني) متهمين بسرقة كوابل كهربائية من أحد الأعمدة الرئيسية شرقي العاصمة عمان.

وقال مصدر أمني ، وفقا لما نقله الصحفي غازي مرايات في يومية الرأي ، إن معلومات وردت لرجال الأمن حول وجود شخصين يقومان بحرق أسلاك كهربائية في إحدى مناطق شرق عمان، حيث تحركت القوة الميدانية فوراً إلى الموقع وشاهدت المتهمين أثناء إحراقهم للكوابل وتم ضبطهما بالجدُرم المشهود.

وأوضح المصدر أنه بالتدقيق على المضبوطين تبين أن الأربعيني بحقه عدة قيود جرمية، وضبط بحوزتهما قطاعة أسلاك، ومنشار حديد، وشاكوش، وإزميل، إضافة إلى مجموعة من كوابل النحاس.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع عملية الضبط، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصين يسحبان أسلاكاً كهربائية من داخل أحد الأعمدة الكبيرة، ليتبين أنهما الشخصان ذاتهما اللذان أُلقي القبض عليهما،  وبالتحقيق معهما اعترفا بالسرقة عن طريق قص الأسلاك من داخل العمود وسحبها.

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