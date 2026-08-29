تحذير من (كارثة) سيبرانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

خبرني - حذّرت شركات تقنية كبرى، بينها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، إلى جانب أكثر من 100 شركة أخرى، تصاعد خطير في الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، داعية المؤسسات والحكومات إلى التعامل مع الأمن السيبراني كأولوية فورية.

وجاء التحذير في رسالة مشتركة دعت إلى استجابة جماعية لمواجهة التهديدات الجديدة، مشيرة إلى ضرورة تمكين المستشفيات ومرافق المياه والحكومات المحلية من استخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة للدفاع عن أنظمتها، إلى جانب فرض تكاليف على الجهات التي تقف وراء الهجمات، بحسب موقع "wired".

وفي تطور آخر، أعلنت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية رصد نشاط إلكتروني خبيث استهدف أكثر من 100 نظام للمياه والصرف الصحي في الولايات المتحدة خلال يوليو/ تموز، واستهدفت الهجمات، بشكل خاص، وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، التي تُستخدم لمراقبة وتشغيل المعدات الصناعية، مع مخاوف من استغلال اتصال بعضها بالإنترنت.

كما أفادت تقارير بأن مهاجمين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنشاء نصوص برمجية تستهدف هذه الأنظمة، ما يزيد المخاوف بشأن سهولة تنفيذ الهجمات على البنية التحتية الحيوية.