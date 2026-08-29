السعودية تطلب من أمريكا قيادة الحرب ضد الحوثيين.. وواشنطن ترفض

خبرني - كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم السبت، أن ولي العهد السعودي طلب من الولايات المتحدة تولي قيادة المعركة العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن، وهو الطلب الذي قوبل برفض أمريكي.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر في القوات اليمنية المناهضة للحوثيين، أن الطلب السعودي طُرح خلال لقاء عُقد منتصف الشهر الجاري بين ولي العهد السعودي والقائد العسكري الأمريكي براد كوبر.

وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية غير مستعدة لقيادة هذه المعركة، لا سيما في ظل تجنب الحوثيين استهداف السفن الأمريكية التي تبحر في البحر الأحمر، لكن واشنطن أبلغت الرياض في الوقت ذاته باستعدادها لدعم أي تحرك عسكري سعودي مبادر به ضد الجماعة.

ويعكس الطلب السعودي، بحسب التقرير، رغبة المملكة في تجنب التورط مجدداً والغرق في "المستنقع اليمني" في ضوء تجاربها العسكرية السابقة، بينما يجسد الرد السلبي الأمريكي حرص واشنطن الواضح على عدم الانجرار لإدارة جبهة قتال إضافية في منطقة الشرق الأوسط.