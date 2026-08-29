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رقم قياسي غير مسبوق لبرشلونة في كامب نو.. ما القصة؟

  • 29 أغسطس 2026
  • 21:29
رقم قياسي غير مسبوق لبرشلونة في كامب نو ما القصة
تشكيلة برشلونة الأساسية أمام أثلتيك بلباو في الليغا

خبرني  - سعى نادي برشلونة، تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك، إلى ترسيخ هويته الفنية القائمة على الضغط العالي والحيوية طوال الدقائق التسعين؛ وهو توجه تدعمه رهانات شجاعة على ضخ دماء جديدة وتصعيد مواهب أكاديمية "لا ماسيا" لتجديد صفوف الفريق.

 

معدل أعمار تاريخي

أشار الإحصائي المتخصص أوريول غوفي إلى دخول برشلونة إحدى مواجهاته في الدوري بأصغر تشكيلة أساسية على الإطلاق في مباراة أقيمت على ملعبه، بمتوسط أعمار لم يتجاوز 23.18 عاماً، ودون وجود أي لاعب فوق سن الثلاثين في القائمة الأساسية.

لم يضم التشكيل الأساسي لنادي برشلونة أمام الفريق الباسكي أي لاعب يتجاوز الثلاثين من العمر؛ غير أن هذا الموقف يبدو ظرفياً، نظراً لبدء كل من كانسيلو (32 عاماً) ورودري (30 عاماً) المباراة على مقاعد البدلاء، مع توقع مشاركتهما بصفة متكررة في التشكيلة الأساسية للمدرب الألماني.

وقد خاض الفريق مباراته بتشكيلة ضمت أربعة لاعبين مولودين في عام 2007 يبلغون من العمر 19 عاماً، وهم: تشافي إسبارت، مارك بيرنال، باو كوبارسي، ولامين جمال. وفي السياق ذاته، تواجد رافينيا كأحد أبرز مخضرمي الفريق بعمر 29 عاماً، في حين تراوحت أعمار كل من بيدري، وفيرمين لوبيز، وجيرارد مارتين، وخوان، وإريك غارسيا، وأنتوني غوردون بين 23 و25 عاماً.

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