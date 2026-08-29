(الصحة للجميع) ..  محاضرة توعوية في مخيم سوف لتعزيز الصحة النفسية والتغذية السليمة

خبرني - نظمت لجنة المجتمع المحلي في مركز صحي جرش الشامل، بالتعاون مع لجنة خدمات مخيم سوف، محاضرة توعوية بعنوان "الصحة للجميع"، بحضور عدد من طلبة وطالبات المرحلتين الأساسية والثانوية في مخيم سوف، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي والنفسي لدى الطلبة وأفراد المجتمع المحلي.

وقدمت الدكتورة نور عتوم محاضرة حول علم النفس التربوي، تناولت خلالها أهمية التعامل بإيجابية خلال المرحلة الثانوية، وقدمت للطلبة مجموعة من الإرشادات حول كيفية بناء علاقات إيجابية مع المدرسين والمدرسات والزملاء، والتعامل مع المواقف الدراسية والاجتماعية بطريقة متوازنة وإيجابية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات.

كما قدم رئيس لجنة المجتمع المحلي في مركز صحي جرش الشامل أحمد أبو فودة شرحًا حول أهمية التغذية السليمة ودورها في المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية، مبينًا أن الغذاء الصحي والمتوازن يسهم في تعزيز التركيز والنشاط وتحسين الحالة النفسية، وينعكس إيجابًا على صحة الطلبة وأدائهم الدراسي.

وجاء تنظيم المحاضرة بتنسيق عضو اللجنة الأستاذ حسن العزة، وشهدت تفاعلًا لافتًا من الطلبة والطالبات، من خلال النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات حول الصحة النفسية والتغذية السليمة وسبل التعامل الإيجابي في البيئة المدرسية.

وتأتي هذه الفعالية انسجامًا مع توجهات وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور في تعزيز نهج الشراكة المجتمعية وتفعيل دور لجان المجتمع المحلي في نشر التوعية الصحية، وبمتابعة مدير مديرية صحة محافظة جرش الدكتور صائب أبو عبود، وبالتنسيق مع مدير مركز صحي جرش الشامل الدكتور علي المرازيق، ورئيسة وحدة التوعية والإعلام الصحي في مديرية صحة جرش المهندسة وفاء عياصرة.

وأكد رئيس لجنة المجتمع المحلي في مركز صحي جرش الشامل أحمد أبو فودة أهمية استمرار عقد المحاضرات والأنشطة الصحية والتوعوية في مختلف المجالات، واستهداف مختلف فئات المجتمع، لا سيما الطلبة والشباب، بهدف نشر الثقافة الصحية والوقائية، وتعزيز مفهوم الصحة الشاملة التي تجمع بين الصحة النفسية والجسدية والغذاء السليم، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا وصحة وقدرة على التعلم والإنجاز.

وقال رئيس لجنة خدمات مخيم سوف عبد المحسن بنات إن تنظيم هذه المبادرات التوعوية يأتي تأكيدًا على أهمية الشراكة والتعاون بين المؤسسات الصحية والمجتمعية والجهات الرسمية، بما يعزز التواصل المباشر مع أبناء المجتمع المحلي، ويسهم في التعرف على احتياجاتهم الصحية والتوعوية والعمل على تلبيتها من خلال برامج وأنشطة هادفة ومستدامة.

وأضاف أن التوعية الصحية، ولا سيما لدى فئة الطلبة والشباب، تمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على الوقاية من المشكلات الصحية والنفسية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها لجنة المجتمع المحلي في مركز صحي جرش الشامل، وبالتعاون المثمر مع لجنة خدمات مخيم سوف.

وأكد بنات أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات والمحاضرات التي تتناول مختلف الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، لما لها من أثر في تعزيز الثقافة الصحية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة وأفراد المجتمع، معربًا عن استعداد لجنة خدمات مخيم سوف لمواصلة دعم هذه المبادرات والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بما يخدم أبناء المخيم والمجتمع المحلي.