الأرصاد الأردنية: حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ الليلة مرافقة لهطل مطري في مناطق عدة

خبرني - قالت إدارة الأرصاد الجوية، السبت، إن المملكة تتأثر تدريجيا اعتبارا من الليلة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، تستمر حتى مساء الأحد.

وأضافت الأرصاد الجوية لقناة المملكة أن الغيوم تتكاثر على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي، متوقعة هطل زخات من المطر تبدأ خلال ساعات الليل المتأخرة في شمال المملكة، وتمتد خلال ساعات الفجر والصباح لتشمل مناطق الوسط والجنوب الغربي.

وأشارت إلى أن الزخات ستكون ضعيفة إلى متوسطة الشدة، وقد يصحبها الرعد في شمال المملكة، مشيرة إلى أن الحالة تترافق مع نشاط في سرعة الرياح في معظم المناطق، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار، خصوصا في مناطق البادية.

وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة وصباح الأحد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، داعية إلى الحذر من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

وبينت أن تأثير الحالة الجوية ينحسر تدريجيا بعد ساعات الظهيرة من الأحد، لتعود الأجواء إلى الاستقرار في معظم مناطق المملكة خلال ساعات المساء.

وفيما يتعلق باحتمالية تأثر المملكة بحالات أخرى من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام المقبلة، قالت الأرصاد الجوية، إن الخرائط الجوية والنماذج العددية المتاحة لدى إدارة الأرصاد الجوية لا تشير، حتى الآن، إلى وجود حالات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن حدوث حالات عدم الاستقرار الجوي خلال فصل الصيف، وإن كان نادرا، يبقى واردا، مستذكرة حالة شهدها الأردن خلال الفترة من 10 إلى 13 آب 2025، وترافقت مع زخات مطرية غزيرة؛ ولفترة قصيرة ورعدية، خاصة في جنوب وشرق المملكة، وأدت إلى تشكل السيول في بعض المناطق.