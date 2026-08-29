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تواصل فعاليات برنامج التايكواندو في جرش

  • 29 أغسطس 2026
  • 20:19
تواصل فعاليات برنامج التايكواندو في جرش

خبرني  - تتواصل في مركزي شباب وشابات كفرخل وشباب برما وشباب وشابات النسيم فعاليات برنامج التايكواندو، الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع الاتحاد الأردني للتايكواندو، ضمن حزمة البرامج التدريبية التي أطلقتها الوزارة، بمشاركة 75 شاباً من الفئة العمرية 12–14 عاماً.

 تتضمن التدريبات تطوير المهارات الأساسية في رياضة التايكواندو، ورفع مستوى اللياقة البدنية، واكتشاف المواهب الرياضية، إلى جانب تعزيز الانضباط والعمل الجماعي لدى المشاركين.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود وزارة الشباب لتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتوفير برامج تدريبية تسهم في تطوير مهارات الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

تواصل فعاليات برنامج التايكواندو في جرش
تواصل فعاليات برنامج التايكواندو في جرش

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