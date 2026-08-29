ليس يوفنتوس ... أتالانتا يعلن عودة الإيفواري كيسيه بعد غياب 9 سنوات

خبرني - أعلن نادي أتالانتا الإيطالي التعاقد رسميًا مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه في صفقة انتقال حر، ليعود إلى ناديه الأول في إيطاليا بعد غياب استمر تسع سنوات.

جاء انضمام كيسيه إلى أتالانتا بعد مسيرة امتدت ثلاث سنوات مع الأهلي السعودي، إثر انتقاله إليه قادمًا من برشلونة في صيف عام 2023. وجرت الصفقة في الساعات الأخيرة بمتغيرات متسارعة؛ إذ تعثرت مفاوضاته مع يوفنتوس صباح اليوم رغم وصولها إلى مرحلة متقدمة، وسط اهتمام موازٍ من نادي روما.