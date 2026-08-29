ليس يوفنتوس ... أتالانتا يعلن عودة الإيفواري كيسيه بعد غياب 9 سنوات

خبرني - أعلن نادي أتالانتا الإيطالي التعاقد رسميًا مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه في صفقة انتقال حر، ليعود إلى ناديه الأول في إيطاليا بعد غياب استمر تسع سنوات.
جاء انضمام كيسيه إلى أتالانتا بعد مسيرة امتدت ثلاث سنوات مع الأهلي السعودي، إثر انتقاله إليه قادمًا من برشلونة في صيف عام 2023. وجرت الصفقة في الساعات الأخيرة بمتغيرات متسارعة؛ إذ تعثرت مفاوضاته مع يوفنتوس صباح اليوم رغم وصولها إلى مرحلة متقدمة، وسط اهتمام موازٍ من نادي روما.
وعلى الرغم من غياب أتالانتا عن حسابات اللاعب في البداية، استطاع النادي حسم الصفقة وتوقيع العقود خلال ساعات قليلة من تسريب الأنباء، في خطوة تعيد إلى الأذهان بداياته مع أكاديمية النادي في يناير/كانون الثاني 2015 وتصعيده إلى الفريق الأول، قبل انتقاله إلى ميلان في صيف 2017 مقابل 32 مليون يورو.
ومع اقترابه من عامه الثلاثين في ديسمبر/كانون الأول المقبل، يُتوقع أن يشكل اللاعب إضافة قوية لخط وسط الفريق في الدوري الإيطالي والبطولات الأوروبية، مستندًا إلى حصيلته السابقة مع الفريق والتي بلغت 31 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.